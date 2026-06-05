陳展鵬複式獨立屋睡房曝光 單文柔為6歲女兒打造超豪成長空間 奢華兒童傢俬價值不菲

視帝陳展鵬早前一家三口搬到複式獨立屋，女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta）轉眼間已經6歲，擁有自己的房間。近日，陳展鵬的太太單文柔（Phoebe）在社交平台曝光囡囡的睡房，分享母女日常，房內充滿成長氣息的裝潢，當中的傢俬意外成為焦點。

單文柔為女兒打造優質環境

單文柔在帖文中留言：「書枱前，慢慢學會世界的答案，睡床裡，安心做回小朋友。成長不只是學會，一個空間承載成長，被溫柔接住每一天。」從單文柔分享的照片所見，女兒「小豬比」的睡床上，有一個印有「小豬比」可愛睡臉的特色抱枕。而房間的布置簡潔實用，以白色和原木色為主調，營造出一個舒適溫馨的成長環境。

最引人注目的是「小豬比」的書枱和睡床，見到一張專業的兒童升降書枱，並配備一張人體工學設計座椅，書枱上整齊地放著畫筆和功課，充滿學習氛圍。原來單文柔所揀選的兒童傢俬，相信是來自德國的知名兒童傢俬品牌Paidi，雖然帖文中未有透露價錢，但根據品牌定位，相信價格不菲。

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陳展鵬化身「暖男爸爸」

此外，陳展鵬趁著炎炎夏日帶同女兒小豬比享受天倫樂，兩父女一同出海消暑。影片中，見到陳展鵬化身「暖男爸爸」，全程在水中守護在旁，滿眼寵溺為囡囡扶住直立板。

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陳展鵬兩父女出海解暑

而年紀小小的小豬比盡顯運動天份，穿上救生衣的她，站在直立板上企得穩健，平衡感十足。小豬比熟練地揮動著比自己還高的槳，有模有樣地左右划水，動作流暢，毫不怯場，全程面露笑容，玩得非常開心。陳展鵬留言：「呢幾日真係好熱，真係需要解解暑，期待今年再出海玩過」。

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