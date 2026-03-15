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陳展鵬秘搬超豪華獨立屋 全屋智能設計24小時監控私隱度高 擁巨型花園環境寬敞舒適

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-15 HKT

現年49歲的視帝陳展鵬，與2016年港姐出身的單文柔，自2018年結婚以來，家庭生活一直幸福美滿，兩人育有可愛女兒「小豬比」（陳諾瑤）。陳展鵬不僅在事業上穩步發展，更以「愛妻號」和「廿四孝爸爸」的形象深入民心，為讓妻女享受更優質的生活，他近年努力搏殺，近日單文柔在ig分享的幾段生活短片，意外令一家三口，已秘密遷入獨立屋曝光，新居奢華氣派與極大空間感，令人羨慕。

單文柔分享生活意外曝光新居

單文柔近日在ig上載了數段短片，意外曝光了新居的環境，從其中一段影片可見，單文柔從門外回家，玄關位置採用了溫暖的木系裝潢，格調簡約而現代，而且用了有24小時監控拍攝的智能門鎖，讓一家人生活安全更有保障。而另一段影片則展示了新居的廚房，設計同樣一絲不苟，深色的木紋櫥櫃配搭金屬質感的牆面，整體感覺時尚且充滿格調，完全符合豪宅的氣派。

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陳展鵬獨立屋極寬敞擁私人花園

從陳展鵬新居環境所見，明顯已從昔日的分層單位，升級為空間感十足的獨立屋。屋內不僅擁有極高的樓底，更有內置樓梯上落，客廳寬敞明亮，整體裝修以米白色及木系為主調，採光度極佳，營造出溫馨舒適的現代家居風格。除了室內空間，新居還附帶一個私家花園，單文柔愛女「小豬比」正在花園的彈床跳上跳落，玩得十分開心，為女兒的成長提供了絕佳的活動空間。

陳展鵬愈住愈豪曾跟媽媽同住

回顧陳展鵬的置業之路，可見他不僅投資有道，而且非常孝順。2017年，他曾以母親名義，豪擲1,280萬購入將軍澳日出康城「晉海」，一個約700呎的3房高層單位，全是為了讓中風的母親有更舒適的休養環境，而與單文柔結婚後，陳展鵬一家一度跟媽媽同住，現時女兒開始長大，亦需要更寬敞的空間，一家三口由分層豪宅，進駐獨立屋，生活愈來愈富貴。

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