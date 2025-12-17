Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳展鵬6歲女「小豬比」孝心滿瀉！萌生當中醫念頭與媽咪有關 單文柔得悉真相超感動

影視圈
更新時間：18:00 2025-12-17 HKT
發佈時間：18:00 2025-12-17 HKT

48歲TVB視帝陳展鵬與落選港姐單文柔（Phoebe）婚後誕下女兒「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口生活幸福美滿。不經不覺女兒小豬比」已6歲，陳展鵬早前接受訪問時表示與太太亦有共識，希望為女兒添弟妹，但一切等上天安排。近日單文柔在IG上載了一條帶女兒體驗當實習中醫，「小豬比」化身小小陳醫師為全家執藥。

陳展鵬女兒「小豬比」要做中醫

單文柔發文表示被女兒的暖心回應感動：「前排有份功課，關於‘ When I grow up， I want to be …’關於我的志願，我問佢你將來想做咩啊？舉咗好多例子，例如：老師，醫生，律師，畫家，警察，消防員…等等。」而「小豬比」就表示自己未做，不知道要做甚麼，單文柔續說：「喺呢個時候，佢就話我要做中醫！！！！我問佢點解，佢就話，因為之前媽咪唔舒服，睇中醫調理，所以我想試吓幫你！嗰刻真係覺得好sweettt 好感動~」

相關閱讀：TVB「愛妻視帝」揸林寶堅尼尖沙咀出巡  酒店職員服侍周到氣場強勁  即被認出「畀女圍」

網民讃陳展鵬女兒叻女

影片中，女兒「小豬比」放學後孭住書包去會合媽咪，之後兩母女現身中醫診所，「小豬比」戴上口罩換上白色醫生袍，化身小小陳醫師，認真地將一包包的藥粉、藥單、醫生紙摺好並放入藥袋中，而藥袋上就有「小豬比」的字跡，寫上爸爸的名字「陳展鵬」。鏡頭一轉，見到「小豬比」坐在電腦桌前作狀輸入資料，期間單文柔問女兒今天幫手為誰執藥？「小豬比」認真地回應媽咪：「你同Daddy、我」，十分可愛。不少網民紛紛留言大讚「小豬比」好叻女：「good job 瑤瑤」、「quinta好叻叻」、「小助手叻女」、「聰明伶俐」等，還有網民表示日後要找「小豬比」診症：「我老左，健康靠豬比你啦（老懷安慰的人）」

相關閱讀：陳展鵬親自神回覆「亞視味」  超玩得被激讚心態好EQ高  網民：成日笑佢都咁大方

 

 

 

 

