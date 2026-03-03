Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB視帝陳展鵬由「劇王」變一年一劇 效法譚輝智做「星級伴遊」 被質疑即將離巢？

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-03 HKT

TVB視帝陳展鵬2022年上位成為一線小生，高峰時期一年有5部劇播出。但由2024年開始，陳展鵬主演的劇集卻被安排一年才播出一部，2024年只播出了《逆天奇案2》，而2025年則只播出了《巨塔之后》。陳展鵬近年由早年主力拍劇，改為主力登台，去年只參演了大堆頭劇集《玫瑰戰爭》，但尚未播出，亦未見他將接新劇的消息。雖然TVB官網仍可見陳展鵬的照片被放於當眼位置，但近兩年工作量大減，不禁令人好奇他是否即將離巢。

陳展鵬接劇量大減做「星級伴遊」？

近年不少藝人都與旅行社合作舉辦旅行團，譚輝智、周吉佩等TVB藝人就曾與歌迷一起包機出遊。向來疼惜粉絲陳展鵬近日似乎都效法其他同事，死忠影迷非常多的他不時出席粉絲活動，與粉絲相聚，多次被讚親民、「襟撈」，近日「陳展鵬官方國際好鵬友大本營」IG公布影迷會有新活動，指陳展鵬將驚喜現身多個復活節旅行團。根據「陳展鵬官方國際好鵬友大本營」IG公布的行程表，旅行團多達12個，全部都是到國內的旅行團，出發日期及日數各有不同，最長日數的是4日3夜團，而最便宜的兩天團竟然只需699元便可以見到視帝，引起網民討論。

相關閱讀：61歲台柱級金牌主持容顏大變撞樣鍾志光？一部位難掩老態 跟陳展鵬合照似父子

陳展鵬減少拍劇惹離巢揣測

起初有網民見到陳展鵬出現在多張行程表上，都以為他會跟足全程，有網民在Threads留言：「冇劇拍到要搞旅行團？」、「鵬鵬唔拍劇嗱？係咪就快走啊（離巢）」、「去足12團咁密？唔使開劇咩」、「鵬鵬近年登台仲多過拍劇，拍戲變咗副業」。其後有網民指出，行程表上特別列明「復活節明星晚宴」，估計陳展鵬只是在其中一個環節出現，另有影迷表示希望盡快見到陳展鵬接新劇，不過早前陳展鵬曾受訪透露今年將會專注做音樂，估計暫時都不會見他接新劇。

相關閱讀：陳展鵬老婆性感慶平安夜 穿火辣超高衩長裙出海 露美腿賀聖誕放閃無極限

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
網紅劉馬車踩場大鬧九記！雙語怒罵35分鐘「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O. 網民︰打住正義旗號周圍賺流量
網紅劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火1招K.O.
飲食
7小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63歲港伯應徵主任 內地回流前老闆淪為打工仔 豁達心態引爆網絡｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」 曾往阿富汗海地救援
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
醫生教室
8小時前
吳安儀社交平台宣佈婚訊。
桌球｜吳安儀15年愛情長跑修成正果 社交平台宣佈婚訊：開始人生新篇章
即時體育
9小時前
伊朗局勢｜美駐沙特大使館疑遭無人機襲擊起火 美軍陣亡人數增至6人｜持續更新
01:15
伊朗局勢｜巴林美國空軍基地受襲 伊朗揚言向通過霍爾木茲海峽船隻開火｜持續更新
即時國際
8小時前
中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
00:56
中電基層家庭電費補助計劃開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼
生活百科
8小時前
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
患癌吳文忻胸口流膿發臭 自揭晚晚「陪屍同眠」瀕死崩潰：一度覺得同死神好接近
影視圈
7小時前
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
70歲「御用道友」麥子雲驚變紙片人外表憔悴 棄影從商成創科董事 將一技術引入香港
影視圈
12小時前