TVB視帝陳展鵬由「劇王」變一年一劇 效法譚輝智做「星級伴遊」 被質疑即將離巢？

TVB視帝陳展鵬2022年上位成為一線小生，高峰時期一年有5部劇播出。但由2024年開始，陳展鵬主演的劇集卻被安排一年才播出一部，2024年只播出了《逆天奇案2》，而2025年則只播出了《巨塔之后》。陳展鵬近年由早年主力拍劇，改為主力登台，去年只參演了大堆頭劇集《玫瑰戰爭》，但尚未播出，亦未見他將接新劇的消息。雖然TVB官網仍可見陳展鵬的照片被放於當眼位置，但近兩年工作量大減，不禁令人好奇他是否即將離巢。

陳展鵬接劇量大減做「星級伴遊」？

近年不少藝人都與旅行社合作舉辦旅行團，譚輝智、周吉佩等TVB藝人就曾與歌迷一起包機出遊。向來疼惜粉絲陳展鵬近日似乎都效法其他同事，死忠影迷非常多的他不時出席粉絲活動，與粉絲相聚，多次被讚親民、「襟撈」，近日「陳展鵬官方國際好鵬友大本營」IG公布影迷會有新活動，指陳展鵬將驚喜現身多個復活節旅行團。根據「陳展鵬官方國際好鵬友大本營」IG公布的行程表，旅行團多達12個，全部都是到國內的旅行團，出發日期及日數各有不同，最長日數的是4日3夜團，而最便宜的兩天團竟然只需699元便可以見到視帝，引起網民討論。

陳展鵬減少拍劇惹離巢揣測

起初有網民見到陳展鵬出現在多張行程表上，都以為他會跟足全程，有網民在Threads留言：「冇劇拍到要搞旅行團？」、「鵬鵬唔拍劇嗱？係咪就快走啊（離巢）」、「去足12團咁密？唔使開劇咩」、「鵬鵬近年登台仲多過拍劇，拍戲變咗副業」。其後有網民指出，行程表上特別列明「復活節明星晚宴」，估計陳展鵬只是在其中一個環節出現，另有影迷表示希望盡快見到陳展鵬接新劇，不過早前陳展鵬曾受訪透露今年將會專注做音樂，估計暫時都不會見他接新劇。

