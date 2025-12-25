TVB一線小生老婆性感慶平安夜 穿火辣超高衩長裙出海 露美腿賀聖誕放閃無極限

視帝陳展鵬與老婆單文柔（Phoebe）婚後不時放閃，自女兒「小豬比」出生後，他們經常分享家庭照晒溫馨。昨日（24日）平安夜，單文柔於IG上分享了一家三口照片，並向粉絲們送上聖誕祝福。她與老公陳展鵬及女兒「小豬比」一同出海，在遊艇上拍攝了一系列充滿節日氣氛的靚相。

單文柔大騷白滑長腿

在照片中，單文柔身穿一襲純白色無肩帶婚紗式長裙，裙襬的高衩設計讓她大騷白滑長腿，性感又不失優雅。而陳展鵬則以白恤衫配黑色西裝背心，帥氣十足。女兒「小豬比」穿上可愛的白色毛毛外套及小公主裙仔，一家人顏值超高相當吸睛。他們在佈置了聖誕樹和聖誕花圈的遊艇上，時而抱著女兒，時而溫馨對望，幸福滿瀉。

網民大讚單文柔身材好

除了分享靚相，單文柔亦有感而發，寫下長文回顧過去一年：「呢一年對好多人都好唔容易，經歷過嘅起起落落，令人更懂得，原來平安已經係最大嘅福氣。」她表示，只要有家人在身邊，簡單的相聚就已經是幸福。最後她祝願大家平安夜快樂，並希望在新的一年，大家都能身體健康、開開心心。這輯溫馨又性感的美照，吸引了不少網民的讚賞，紛紛留言大讚單文柔身材好，一家人非常幸福。

