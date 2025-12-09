Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB視帝生日搞見面會VVIP票價貴過韓團 引粉絲不滿點名最怕見到「呢個人」上台

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-09 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-09 HKT

48歲「視帝」陳展鵬曾簽約唱片公司，最終未能以歌手身份推出唱片，其後轉往電視台工作。自加盟TVB後，陳展鵬終有機會唱劇集主題曲，深受粉絲喜愛。陳展鵬於1月14日49歲生日，近日宣布將在2026年1月10日在澳門舉行生日限定粉絲見面會，票價曝光後嚇親不少網民，更有網民點名擔心見到陳展鵬老婆單文柔。

陳展鵬修圖零皺紋

陳展鵬於1月舉行《陳展鵬「好鵬會友」生日限定粉絲見面會》的海報日前曝光，將黑超戴在額頭的他，穿上白恤衫外襯半粉紅色「囍」字外套，臉上零皺紋，甚有小鮮肉感覺。陳展鵬背後有多個心形汽球，充滿浪漫氣氛。

海報上印上票價從388元起，四個價錢中以VVIP的$1288最貴，所有購票者可獲贈海報、紀念手提袋、應援禮品外。購買VVIP門票者，但有簽名海報及1對1合照機會。不過以香港演員而言，索價逾千元的票價，已睇齊一線歌手的演唱會門票定價，甚至比起二、三線日韓團定價還要高。

陳展鵬音樂會捱批

陳展鵬今年8月曾到佛山舉辦《陳展鵬DREAM PLAN個人音樂會》，有入場粉絲直指體驗差：「我覺得上次在廣州體驗蠻差的，沒看真人兩眼就催催著拍完走了」。也有網民對陳展鵬曾在演出上，攜家眷上台感不滿：「不想老是看他倆秀恩愛」、「又不是cp粉，不想看到他老婆」、「佢老婆次次都好像貼身膏藥咁黐住」、「老婆在不在？在的話不去了」等。

