胡定欣與醫生老公參觀完工聖家堂：2026年有另一半 貼15年前獨遊照疑揭失戀往事與男星有關

TVB兩屆視后胡定欣自去年10月宣布與醫生男友陳健華（Akin）於新西蘭低調完婚後，一直備受廣大網民及圈中好友的熱烈祝福。升格為幸福人妻的胡定欣，婚後選擇離巢TVB展開全新發展，事業版圖持續擴大。早前她不但忙於在內地拍攝全新電影《凡夫俗女》，更積極舉辦個人演唱會，工作行程滿檔。近日，這位大忙人終於抽空放下工作，與老公Akin飛往海外展開甜蜜假期，好好享受婚後的二人世界。

胡定欣與老公旅行參觀聖家堂

胡定欣這次與老公旅行，特別選擇了充滿文化底蘊的西班牙作為目的地，更前往舉世聞名的地標建築——聖家堂（Sagrada Família）朝聖。這座由天才建築師高第設計的世界最高教堂，歷經長達144年的漫長興建過程，近日終於宣告完工。胡定欣與老公共同見證了這座世紀建築的歷史性時刻，兩人的甜蜜足跡為這趟西班牙旅遊增添了不少浪漫色彩，也讓粉絲們隔著屏幕都能感受到他們滿滿的幸福感。胡定欣亦在IG留言表示：「2011年自己一個去；2026年有另一半+村民們一齊去，嘻嘻～都係一個有意思嘅見證！」

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胡定欣15年後帶老公再造訪聖家堂

再次舊地重遊，不僅建築物有了宏偉的變化，胡定欣的心境更是大不相同。雖然她未有多談2011年到訪西班牙旅遊的心情，但翻查新聞，2011年左右正是她與馬國明分手的時期。胡定欣過去亦曾在節目中透露，自己第一次一個人去旅行就是因為失戀，後來發覺獨遊是一個能讓自己靜下來、聆聽內心聲音及真正休息的機會，便從此愛上獨自旅行。對比昔日因情傷而隻身遠走歐洲，如今卻是覓得真愛、由獨遊變成甜蜜的夫妻旅遊，不少網民看後都大為感動，紛紛留言感嘆她經歷坎坷情路後終於「苦盡甘來」，迎來了人生幸福的新篇章。

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