胡定欣忽然失控淚灑舞台 網民：發生咩事啊佢？ 獻唱一曲疑憶坎坷情路幸覓得真愛

TVB兩屆視后胡定欣去年10月突然宣布婚訊，與外科醫生陳健華（Akin）到新西蘭皇后鎮舉行婚禮。胡定欣婚後便離巢TVB，將事業重心放到音樂上，最近更展開巡迴演唱會，在內地深受歡迎。胡定欣前日（4日）巡迴到珠海，演唱期間一時感觸在台上爆喊，掀起網民熱議。

胡定欣喊到面容扭曲要調整情緒

胡定欣近期在大灣區展開巡迴演唱會演出，最近到珠海站舉行演唱會，在現場演唱王菀之歌曲《好時辰》時，胡定欣似乎被歌詞觸動，中途突然在舞台上灑淚，而且喊到面容扭曲，要轉身背向觀眾調整情緒，勉強唱下去。不少現場粉絲在台下為胡定欣打氣，胡定欣表示：「多謝你！」才唱完最後一句。

胡定欣爆喊影片在網上瘋傳，引起網民關注：「發生咩事啊佢？」，有網民反問：「可能唱不上去」。有現場觀眾指胡定欣唱功穩定，估計受歌詞影響憶起往事：「看看歌詞，好時辰才找到你，天公對她公平」、「她唱這首想起老公所以哭不成聲」、「好時辰才遇到你，他們兩個感情好好啊」。另有網民讚胡定欣：「哭也這麼美」。

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胡定欣曾與多位圈中人拍拖

44歲的胡定欣入行25年來，曾與多位圈中人拍拖，可惜遇人不淑，早在參加新秀時撻著吳浩康，秘密拍拖逾兩年，傳出因莊思敏介入導致分手。胡定欣之後與馬國明傳緋聞，其後被撞破戀上圈外人沈栢淳，分手後戀上著名音樂人陳明道（Terry），最終無疾而終。

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傳胡定欣曾上錯「賊船」

要數胡定欣的感情生活，不能遺留陳展鵬，二人在2015年合作《城寨英雄》時傳緋聞，並憑此劇攜手封視帝視后，兩年後再合作《同盟》，被公認為「一對」。同年爆出陳展鵬與單文柔摸黑上山頂，翌年結婚。有傳胡定欣自責無帶眼識人上錯「賊船」，傳出雙方反目，直至近年才關係破冰。

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