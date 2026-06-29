胡杏兒為二仔慶7歲生日 三兄弟神還原寶可夢主角「小智」 精靈球蛋糕小細節盡顯媽媽心思

視后胡杏兒與老公李乘德一向是圈中的模範夫妻，兩人婚後育有三名兒子，分別是李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam），組成幸福的五口之家。近日夫妻倆為二子李奕霖慶祝7歲生日，特意舉辦了以「寶可夢」主題生日派對。從現場照片可見，派對佈置極盡心思，無論是背景板、氣球還是餐桌，都充滿了經典寶可夢元素。在其中一張溫馨的家庭合照中，胡杏兒與李乘德站在兒子身後，臉上掛著幸福滿溢的笑容，而三位兒子則穿上同款的「小智」主角服飾，戴上紅白帽子，可愛度爆燈。

胡杏兒安排「寶可夢」生日派對

生日會的焦點，無疑是壽星仔李奕霖，相中可見，他與一班朋友在色彩繽紛的波波池和遊樂設施中盡情玩耍，臉上展現出最純真的笑容。派對高潮之一，一個巨大的精靈球掛在半空，李奕霖手持彩虹棍，專注地瞄準目標敲打，氣氛緊張又刺激。除了動態活動，派對還有許多驚喜，例如有專人為小朋友們畫上臉部彩繪，李奕霖的手臂上就有一個可愛的卡通紋身；現場更有「守宮」等爬蟲類，讓孩子們近距離接觸，大人細路都玩得十分盡興。

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胡杏兒為兒子準備精靈球蛋糕

胡杏兒為兒子準備的生日蛋糕，設計同樣別出心裁，一個巨型的紅白「精靈球」造型蛋糕擺在桌子中央，蛋糕上除了有可愛的比卡超公仔，更插滿了多張小朋友至愛的寶可夢遊戲卡牌作裝飾，創意十足，讓小朋友驚喜萬分。在切蛋糕的環節，胡杏兒與李乘德更溫柔地左右夾擊，一同親吻兒子的臉頰，小朋友則露出靦腆又幸福的笑容，這一幕被鏡頭完美捕捉，盡顯父母對兒子無限的愛。

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