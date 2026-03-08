Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡杏兒三子激玩中環嘉年華 5歲細仔超似媽媽見證基因神奇 視后4字埋怨「擁抱者」老公？

影視圈
更新時間：18:00 2026-03-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-08 HKT

現年46歲的視后胡杏兒，跟丈夫李乘德結婚10年，婚後育有3子，忙於在內地工作的她，近日趁空檔回港，獨自帶三個囝囝去中環的AIA嘉年華遊玩，共享天倫。不過大部分時間，胡杏兒都是負責用手機拍片，除了玩機動遊戲，小朋友對攤位遊戲贏公仔更感興趣，最後胡杏兒展示出今次出擊的戰利品，無爸爸在身邊幫忙，一樣滿載而歸。

胡杏兒陪囝囝坐過山車

從胡杏兒分享的影片和照片中可見，AIA嘉年華現場氣氛熱鬧非常，當天胡杏兒頭戴Cap帽，身穿紅色外套，帶著三名囝囝在嘉年華門外合照打卡。三個小朋友一進場便火力全開，四處探索，他們先後玩了鴨仔射水船、旋轉飛車、飛天鞦韆、巨型滑梯等，也挑戰了刺激的機動遊戲。其中一段是胡杏兒第一視角拍攝的影片，記錄了母子一同乘坐過山車的驚險過程。不過胡杏兒的小兒子，因未達1.2米的身高要求，很多機動遊戲也沒有份玩，只能轉戰攤位遊戲。

相關閱讀：胡杏兒舉家北上晒恩愛 與李乘德遊東北雪鄉 變「跟得夫人」視線不離老公

胡杏兒細仔投訴被哥哥欺負

胡杏兒三位囝囝，在各個攤位前大顯身手，無論是考驗眼界和臂力的掟罐頭，還是需要技巧的電流棒遊戲，他們都玩得十分高興。但兩位哥哥在玩掟牛奶罐時，各自佔據了一格攤位，胡杏兒幼子無份落場，馬上向媽媽投訴，皺起眉頭的生氣模樣，網民大讚可愛，更跟胡杏兒成個餅印。

胡杏兒展示大批戰利品

胡杏兒囝囝連番出擊，在多個攤位也大有斬獲，戰鬥力驚人，贏了一大堆公仔，之後胡杏兒將戰利品，放在沙發上拍片，胡杏兒並寫上「AIA Without daddy 2026」（沒有爸爸的AIA 2026）。雖然跟去年比較數量較少，但今年沒有爸爸在場，只有胡杏兒帶著三個囝囝，已經算是收穫滿滿。

相關閱讀：胡杏兒一家五口哈爾濱迎新一年 童心未泯與囝囝玩冰滑梯

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
9小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
12小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
01:06
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
7小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
11小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
5小時前
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
5小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
5小時前