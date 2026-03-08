胡杏兒三子激玩中環嘉年華 5歲細仔超似媽媽見證基因神奇 視后4字埋怨「擁抱者」老公？

現年46歲的視后胡杏兒，跟丈夫李乘德結婚10年，婚後育有3子，忙於在內地工作的她，近日趁空檔回港，獨自帶三個囝囝去中環的AIA嘉年華遊玩，共享天倫。不過大部分時間，胡杏兒都是負責用手機拍片，除了玩機動遊戲，小朋友對攤位遊戲贏公仔更感興趣，最後胡杏兒展示出今次出擊的戰利品，無爸爸在身邊幫忙，一樣滿載而歸。

胡杏兒陪囝囝坐過山車

從胡杏兒分享的影片和照片中可見，AIA嘉年華現場氣氛熱鬧非常，當天胡杏兒頭戴Cap帽，身穿紅色外套，帶著三名囝囝在嘉年華門外合照打卡。三個小朋友一進場便火力全開，四處探索，他們先後玩了鴨仔射水船、旋轉飛車、飛天鞦韆、巨型滑梯等，也挑戰了刺激的機動遊戲。其中一段是胡杏兒第一視角拍攝的影片，記錄了母子一同乘坐過山車的驚險過程。不過胡杏兒的小兒子，因未達1.2米的身高要求，很多機動遊戲也沒有份玩，只能轉戰攤位遊戲。

胡杏兒細仔投訴被哥哥欺負

胡杏兒三位囝囝，在各個攤位前大顯身手，無論是考驗眼界和臂力的掟罐頭，還是需要技巧的電流棒遊戲，他們都玩得十分高興。但兩位哥哥在玩掟牛奶罐時，各自佔據了一格攤位，胡杏兒幼子無份落場，馬上向媽媽投訴，皺起眉頭的生氣模樣，網民大讚可愛，更跟胡杏兒成個餅印。

胡杏兒展示大批戰利品

胡杏兒囝囝連番出擊，在多個攤位也大有斬獲，戰鬥力驚人，贏了一大堆公仔，之後胡杏兒將戰利品，放在沙發上拍片，胡杏兒並寫上「AIA Without daddy 2026」（沒有爸爸的AIA 2026）。雖然跟去年比較數量較少，但今年沒有爸爸在場，只有胡杏兒帶著三個囝囝，已經算是收穫滿滿。

