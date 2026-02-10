Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡杏兒舉家北上晒恩愛 與李乘德遊東北雪鄉 變「跟得夫人」視線不離老公

影視圈
現年46歲的視后胡杏兒，跟丈夫李乘德結婚10年，婚後育有3子，一家人幸福美滿。近年胡杏兒將事業重心移至內地，除了拍內地劇及商演外，每逢有假期必定會一家到內地旅遊，促進祖國經濟。近日胡杏兒在小紅書分享跟丈夫及三個囝囝，到內地東北雪鄉滑雪，冰天雪地下共享天倫。

胡杏兒初次到雪鄉解鎖地圖

胡杏兒丈夫李乘德，去年爆出夜店攬女事件，其後以「擁抱者」解畫，終獲得胡杏兒原諒，重新出發，之後一家五口經常四圍旅遊，增進夫妻感情，杏兒變相將丈夫留在視線範圍之內，安心又放心。近日胡杏兒跟丈夫李乘德偕同三子，前往內地「雪鄉」，展開一場夢幻的冰雪之旅，第一次到此的杏兒更說是「解鎖新地圖」。當他們抵達目的地，看到被白雪覆蓋、仿如童話世界的雪鄉夜景，所有舟車勞頓似乎都一掃而空。

相關閱讀：胡杏兒一家五口哈爾濱迎新一年 童心未泯與囝囝玩冰滑梯

胡杏兒一家玩潑水成冰好興奮

胡杏兒陪住囝囝開心地玩著雪車，從斜坡上滑下時的笑聲此起彼落，感染力十足。一家人更在雪地中大玩「潑水成冰」，將熱水奮力一潑，瞬間在空中凝結成冰霧，畫面震撼又有趣。一家人又手牽手在雪鄉大街上漫步，杏兒溫柔地看著孩子們嬉戲，每一個鏡頭都充滿了愛。

胡杏兒全程貼身照顧三子

胡杏兒在夢幻的雪鄉，焦點依舊全部落在三名囝囝身上，母子一起砌雪人，她又負責從斜坡上，推動兒子的雪車，之後小朋友不慎翻車，隨即在地上翻滾撒嬌，畫面搞笑又溫馨。之後杏兒一家去了馴鹿場，拿著草食飼料餵鹿仔，馴鹿飽餐一頓後，即要開始工作，杏兒囝囝齊齊坐上馴鹿雪橇，一家人的歡笑聲此起彼落，幸福無價。

相關閱讀：胡杏兒李乘德豪華派對慶結婚十周年似重演婚禮 鮑魚花膠宴客茅台香檳任飲 眾多圈中人到賀

