胡杏兒李乘德豪華派對慶結婚十周年似重演婚禮 鮑魚花膠宴客茅台香檳任飲 眾多圈中人到賀

視后胡杏兒與老公李乘德（Philip）迎來結婚十周年紀念，日前兩人為此舉行了一場盛大而豪華的慶祝派對，十足重演婚禮。派對現場眾多圈中好友齊聚一堂，共同見證這對愛侶的甜蜜時刻，黃健東更曝光了大量場內畫面，可見派對相當盛大。

胡杏兒結婚周年派對場面盛大

黃健東在IG限時動態分享照片及影片，胡杏兒與老公李乘德的結婚周年派對場面盛大，氣氛熱烈。出席的圈中人包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智等，眾人盛裝出席，與胡杏兒夫婦合影留念。胡杏兒身穿一襲閃亮的銀白色長裙，顯得高貴典雅，與穿著筆挺禮服的李乘德十分登對。

相關閱讀：胡杏兒46歲生日與老公二人世界遊泰 近照引發佗第四胎疑雲？ 穿瑜珈裝留影疑肚凸凸

派對菜餚極奢華

派對的菜餚極盡奢華，黃健東的鏡頭記錄下豐富美味的佳餚，其中包括鮑魚、花膠等名貴食材，讓賓客大飽口福。此外，現場還準備了大量的茅台酒及香檳，誠意十足，盡顯主人的熱情好客。

現場佈置也極具心思，以一個融合了「10」與兩人英文名縮寫「MP」的霓虹燈標誌作為背景，象徵著胡杏兒與老公李乘德十年的婚姻。每位賓客的餐位上不僅有精緻的餐具，還擺放了貼心的回禮，讓所有到場的朋友都感受到這份喜悅與幸福。整個派對充滿了歡聲笑語，溫馨又熱鬧。

相關閱讀：胡定欣凸肚孕味濃疑雙喜臨門 婚後長著鬆身衫 秘嫁醫生陳健華獲胡杏兒贈巨型龍鳳鈪