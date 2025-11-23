Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡杏兒李乘德豪華派對慶結婚十周年似重演婚禮 鮑魚花膠宴客茅台香檳任飲 眾多圈中人到賀

影視圈
更新時間：17:24 2025-11-23 HKT
發佈時間：17:24 2025-11-23 HKT

視后胡杏兒與老公李乘德（Philip）迎來結婚十周年紀念，日前兩人為此舉行了一場盛大而豪華的慶祝派對，十足重演婚禮。派對現場眾多圈中好友齊聚一堂，共同見證這對愛侶的甜蜜時刻，黃健東更曝光了大量場內畫面，可見派對相當盛大。

胡杏兒結婚周年派對場面盛大

黃健東在IG限時動態分享照片及影片，胡杏兒與老公李乘德的結婚周年派對場面盛大，氣氛熱烈。出席的圈中人包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智等，眾人盛裝出席，與胡杏兒夫婦合影留念。胡杏兒身穿一襲閃亮的銀白色長裙，顯得高貴典雅，與穿著筆挺禮服的李乘德十分登對。

相關閱讀：胡杏兒46歲生日與老公二人世界遊泰 近照引發佗第四胎疑雲？ 穿瑜珈裝留影疑肚凸凸

派對菜餚極奢華

派對的菜餚極盡奢華，黃健東的鏡頭記錄下豐富美味的佳餚，其中包括鮑魚、花膠等名貴食材，讓賓客大飽口福。此外，現場還準備了大量的茅台酒及香檳，誠意十足，盡顯主人的熱情好客。

現場佈置也極具心思，以一個融合了「10」與兩人英文名縮寫「MP」的霓虹燈標誌作為背景，象徵著胡杏兒與老公李乘德十年的婚姻。每位賓客的餐位上不僅有精緻的餐具，還擺放了貼心的回禮，讓所有到場的朋友都感受到這份喜悅與幸福。整個派對充滿了歡聲笑語，溫馨又熱鬧。

相關閱讀：胡定欣凸肚孕味濃疑雙喜臨門 婚後長著鬆身衫 秘嫁醫生陳健華獲胡杏兒贈巨型龍鳳鈪

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前