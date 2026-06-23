胡杏兒驚喜亂入結婚領證場地 與幸運新人合照送祝福 新娘稱睇《肥田囍事》長大

近日胡杏兒亂入一對新人的結婚領證場合，引發大批網民熱烈討論與羨慕。在照片中，胡杏兒當天的狀態極佳，她身穿一套設計簡約的牛仔工裝連身衣，搭配清爽俐落的髮型，不僅顯得年輕活力，更完美展現了她的纖瘦身材。最讓網民津津樂道的，是她不僅留下合照，拍攝後更連聲道賀，親口送上真摯的祝福，這份來自偶像的「限定專屬祝福」，讓新娘激動地直呼當天簡直是幸運爆燈。

胡杏兒錄節目遇新人結婚

胡杏兒當天正為內地節目《城市風華錄》取景錄影，剛好遇上一對新人結婚領證，雖然行程緊密，但胡杏兒在得知他們當天剛剛領證結婚後，非但沒有因為工作節奏被打斷而顯露出一絲不悅，反而第一時間停下腳步，答應了合照的請求，而合照在網上曝光後，網民鋪天蓋地羨慕新娘的幸運，並紛紛大讚胡杏兒親民友善，「真的很幸運」、「新娘一世都記得」、「胡杏兒很有人情味」、「真正明星風範」。該名新娘透露她從小就在這片街區附近長大，所以選擇在充滿兒時回憶的地方完成人生大事，想不到會遇上兒時偶像胡杏兒，並留下了一張極具紀念價值的結婚領證照片。

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胡杏兒與新人合照送祝福

對於新娘來說，這次的偶遇絕對意義非凡，因為胡杏兒正是她從小喜歡到大的偶像，新娘透露自己人生中觀看的第一部香港劇集，正是由胡杏兒主演的經典代表作《肥田囍事》。能在自己生命中最重要的這一天，毫無預警地遇見兒時偶像，那份激動與興奮之情，實在難以形容。

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