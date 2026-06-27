梁朝偉失去自理能力？唔識換燈膽、與工人溝通靠老婆 劉嘉玲：我都想燈膽壞咗，老公去換

影后劉嘉玲日前作客鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目《The Do Show》，大談與影帝老公梁朝偉的夫妻相處之道。劉嘉玲在節目中大爆，老公梁朝偉在電影世界外，日常生活中幾乎失去自理能力，大小事都需要她幫忙打點。她表示：「佢年紀越大越需要我嘅照顧。」

梁朝偉生活大小事全靠劉嘉玲

劉嘉玲提到，梁朝偉除了專注於電影世界的事情外，對日常生活一竅不通。她笑言，「呢個就係佢由細到大畀人照顧慣嘅表現，變咗佢好似冇乜自理嘅能力。佢除咗電影世界以外，日常生活……佢冇咗自理（能力）。」劉嘉玲舉例指，即使是與家中的工人姐姐溝通，梁朝偉也要透過她傳話：「佢同工人講嘢都要通過我，因為佢覺得唔好意思直接同工人講。」

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梁朝偉不懂處理生活瑣事

劉嘉玲更分享了一件趣事，指梁朝偉處理生活瑣事的方式與眾不同。她說：「例如個燈膽壞咗，佢係唔會自己換嘅。如果你唔識換，咪打電話搵人嚟幫手囉，但佢會行埋嚟話『劉嘉玲，個燈膽壞咗呀。』」劉嘉玲直言，自己也希望得到老公照顧，但與梁朝偉相處久了，便形成現在的相處方式，「我都想『喂，燈膽壞咗』，我個老公即刻去換，我都想咁樣……」她直言，自己忍受不了事情沒處理好，笑言自己是「被逼上梁山」。

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劉嘉玲指梁朝偉年紀漸長更需陪伴

雖然要照顧梁朝偉的起居，但劉嘉玲認為現在的關係是「修回來的福氣」。她解釋，隨著年紀漸長，梁朝偉愈來愈需要她的照顧和陪伴。兩人經歷過燦爛時光、掙扎及吵架等不同階段，現在已有一種不言而喻的默契。

她形容自己現在是老公的「心理醫生」，當梁朝偉因工作投入角色而產生負面情緒時，她需要從旁協助，將他的注意力轉移，幫助他抽離角色。劉嘉玲坦言，即使自己不是梁朝偉的太太，也十分尊敬他對演藝事業的付出。

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