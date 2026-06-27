劉嘉玲重提91年輸金像獎影后痛哭 張堅庭揭Do姐鄭裕玲缺席內情 公開實至名歸之處

劉嘉玲日前作客鄭裕玲（Do姐）的YouTube節目《The Do Show》，兩人重提1991年香港電影金像獎的影后之爭，引發網民討論。當年鄭裕玲憑《表姐，你好嘢！》擊敗憑《阿飛正傳》成為大熱的劉嘉玲奪得最佳女主角，惟當晚鄭裕玲缺席，改由導演張堅庭代為領獎。對此，張堅庭近日在社交平台發文，揭露當年鄭裕玲缺席頒獎禮的內情。

張堅庭爆鄭裕玲缺席91年金像獎內幕

張堅庭在社交平台發文表示，當年業界普遍認為劉嘉玲勝券在握，因喜劇女主角在頒獎禮上較難獲獎。他透露鄭裕玲曾詢問勝出機會，由於賽果高度保密，加上面對另外三位對手張艾嘉、張曼玉及鞏俐同樣實力強勁，她評估自己勝算偏低，故選擇繼續工作。張堅庭坦言若早知賽果，必定會叫對方請假親自領獎，並對她未能上台接受榮譽感到可惜；同時他高度讚揚鄭裕玲的演技與身體語言，「我把劇本交到她手，只是開了一次會，嚴格來講不是劇本圍讀的會（大多數場面仍然在埋頭苦幹中），諗住到現場再執生指導，點知睇佢演出第一個鏡頭之後，我幾乎冇執過她的演出，那種身體語言確實好難在香港女演員重生了。俱往矣，舊事重提就30多年了。」

相關閱讀：劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥

劉嘉玲為當年落敗感失落

關於這段往事，劉嘉玲在節目中坦承當年落敗後感到失落，更因幕後人員安慰而當場落淚，但她亦認同鄭裕玲獲獎是實至名歸。鄭裕玲則解釋，當年外界一直指大熱是劉嘉玲，加上為了趕拍新戲才缺席當晚金像獎。此外，兩人在節目中亦親自為流傳多年的「片場掌摑」不和傳聞作澄清，罕有談及了當年的合作點滴。

相關閱讀：劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星 劉兆恩一特質深得姑媽歡心 「世界級筍盤」或繼承十億遺產

張堅庭與富貴老婆楊諾思抱孫：