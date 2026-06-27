劉嘉玲姪仔罕現身顏值堪比明星  劉兆恩一特質深得姑媽歡心  「世界級筍盤」或繼承十億遺產

現年60歲的金像影后劉嘉玲，近年雖然作品量減少，但其生活品味與社交動態依舊是公眾關注的焦點。近日，劉嘉玲在IG上分享了與三位年輕俊男美女的合照，並配文寫道：「在你們身上，我看到了年輕的自己」，對後輩給予了極高的評價。照片中，除了內地新晉女演員陳天天外，那位低調地站在劉嘉玲身旁的帥哥，正是被外界視為她與梁朝偉十億家產繼承人的姪仔——劉兆恩（Jeff Lau）。

劉嘉玲姪仔劉兆恩極穩重有型

從照片可見，其中一位是內地女演員陳天天，而低調站在劉嘉玲身旁的帥哥，正是現年29歲的劉兆恩。在這次的合照中，劉兆恩顯得比以往更加成熟穩重，他戴著斯文的眼鏡，穿上黑色T恤，身形健碩，完全沒有時下年輕人的虛浮感。他恭敬地站在姑母劉嘉玲身旁，流露出一股「乖仔」氣質，儀態穩重，高大有型。

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劉兆恩建築系學霸

劉兆恩不只外型出眾，更是名副其實的「學霸」。他畢業於世界知名的英國諾定咸大學（The University of Nottingham）建築系，畢業時劉嘉玲更親自飛往英國觀禮，足見對其疼愛有加。學成歸來的劉兆恩，現已於香港一家知名建築公司工作，前途一片光明。

劉嘉玲對劉兆恩視如己出

由於劉嘉玲與梁朝偉結婚多年並無子女，夫婦二人早已將這位姪仔視如己出。劉嘉玲不時帶他出席名流晚宴和品牌活動，讓他融入自己的社交圈子。外界估計，劉嘉玲與梁朝偉坐擁至少10套豪宅，資產總值近10億港元，因此許多人猜測，這位樣貌、學歷、事業俱佳的姪仔，極有可能成為這筆巨額財富的繼承人，堪稱「世界級筍盤」。

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