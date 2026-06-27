70年代《飄零燕》童星蔡麗貞激罕現身 走過死亡蔭谷化身福頭老師散播歡樂 以音樂行善嚮往平凡生活

《飄零燕》主唱者、70年代童星蔡麗貞在1972年參加TVB《聲寶之夜》唱歌比賽，成為年紀最細的冠軍得主，同年主唱無綫電視電視劇主題曲《春暉》，其後再推出個人專輯《萬事如意》及《大鄉里出城》，不過在1978年灌錄兒歌大碟《青蛙仔學跳水》後，淡出於娛樂圈。

蔡麗貞化身「福頭老師」復出

但原來蔡麗貞2010年，化身「福頭老師」復出，因創作並演唱極具魔性的洗腦兒歌《夏日熱辣辣》而再度在網絡上爆紅，當初的純情小歌后，搖身一變成為網民瘋狂膜拜嘅「香港搖滾歌姬」，憑洗腦神曲再次寫下網絡神話，成功勾起不少人集體回憶。

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蔡麗貞曾經歷過一場生死大病

近日「福頭老師」蔡麗貞現身接受傳媒訪問，蔡麗貞曾經歷過一場生死大病，康復後對人生有全新領悟。蔡麗貞的人生轉捩點發生在30年前，當時因嚴重藥物敏感導致持續高燒14日，全身皮膚如燒焦般脫皮且口腔嚴重潰爛。在病情最嚴峻，蔡麗貞一度停止呼吸的瀕死瞬間，她感覺自己去到了另一個空間，畫面快速推進，眼看女兒面對痛苦煎熬，蔡媽媽的痛比她更甚，蔡麗貞說︰「嗰陣我好驚，心諗唔係咁就死咗，我好掛住媽咪，覺得喺世上好似乜都無做過咁。我媽咪仲焦急到，凡見醫生或著白袍嘅人經過，都捉住佢哋，求佢哋想辦法醫我。」最後在神父每天的開解與祈禱下，她最終死而復生並迎來心態上的大蛻變，她將身上脫落的皮視作重生的象徵，決心善用上天賜予的好聲音為盲人錄製導讀，並積極投入義工服務，實踐「透過大大的愛，做到小小嘢」的理念，現時蔡麗貞除咗擔任音樂老師，更主力做義工歌手，走入社區無條件奉獻音樂。

「福頭老師」蔡麗貞未有向外透露真正身份

不過多年來「福頭老師」蔡麗貞未有向外透露真正身份，蔡麗貞笑說：「其實我無刻意隱瞞，只係冇一個契機畀我公開講。同我合作嘅義工、坪洲街坊，甚至學校一啲同事，佢哋都知我係嗰位童星蔡麗貞，不過蔡麗貞又好、福頭老師又好，重要咩？我而家仲有一個名叫開心果，去老人院探訪，班老人家叫我做開心果，我覺得呢個先重要。」蔡麗貞坦言由《飄零燕》到《夏日熱辣辣》，出歌、出鏡，目的只有一個：「我只想帶歡樂畀大家，與名利追求無關。」蔡麗貞亦曾說：「《夏日熱辣辣》，每次有酬勞，我都會將酬金全數捐出。」回望當年童星生活，蔡麗貞說：「完全唔知紅，或咩叫紅。有次喺教堂做完彌撒，有幾位小朋友喺教堂外等我簽名，畀信我。當時我只當係筆友咁回信。後來家姐心痛我，因為fans信太多，無可能回得晒，大個咗先知係乜嘢一回事。」但對蔡麗貞而言，她只嚮往往平凡人的生活：「以前因為片場好多大人錫我，所以拍戲係開心嘅，但係返到自己同齡世界就麻麻地，加上想專心讀書，所以中學就淡出，冇唔捨得幕前擁有嘅嘢，因為我好enjoy做個普通人，過平凡日子。」

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