陳敏兒安息禮丨曝光「最後說話」豁達看生死  鄧萃雯哽咽揭遺憾：以為佢冇事、康復

廖啟智太太陳敏兒的安息禮今日（25日）舉行，現場播放了由陳敏兒生活照與「最後說話」剪輯而成的影片，並配上其歌聲。多位圈中好友到場送別，其中鄧萃雯在儀式後接受傳媒訪問，眼泛淚光且語帶哽咽，遺憾透露因工作赴內地而未能見到陳敏兒最後一面，並感性回憶起昔日與陳敏兒互相鼓勵的相處點滴。

陳敏兒：我們永不會真正離開

影片開頭伴隨著陳敏兒親自挑選的歌曲《You Are So Beautiful》，銀幕上展示著她不同時期的美麗倩影，並配上她溫柔而堅定的旁白。陳敏兒在影片中剖白對生死的看法，她引用經文帶出生命的短暫，隨後以充滿盼望的語氣溫柔表示：「當有一日我們離開的時候，我們永遠都不會真正的離開，我依然是活在你的生命裡面。」因為信仰，她深信死亡並非永別，並在影片後段配上她主唱的歌曲，畫面展示她與廖啟智、兩名兒子廖文哲及廖文信的溫馨家庭照，傳遞出積極面對人生的正能量。

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鄧萃雯遺憾沒見陳敏兒最後一面

儀式結束後，到場弔唁的親友陸續離開，張晉與蔡少芬夫婦自行駕車離去，而鄧萃雯則留步接受傳媒訪問。鄧萃雯在受訪時雙眼通紅、聲音哽咽，顯得十分傷感。被問到在陳敏兒患病期間可有前往探訪，鄧萃雯遺憾表示，陳敏兒離世當天，她剛好要搭飛機前往內地工作：「非常遺憾，那天我剛剛上機返內地，當日謝寧通知我，陳敏兒在醫院，正正就是那天離開。謝寧說如果可以的話你便來，但當天我真的要走，很遺憾。如果早一天知道我一定會去，但我真的要走，真的沒辦法。」

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鄧萃雯透露，到內地工作期間一直有向謝寧詢問陳敏兒的情況。她回憶起自己與陳敏兒最後一次見面已是2023年：「中間因為我很少在香港，所以不太清楚她的情況，大多都是透過謝寧得知。但謝寧沒有透露她真實的情況，我一直以為她無事、康復了，直到我最後知道的時候，已經連最後一面都見不到。」

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陳敏兒臨終似睡覺

關於陳敏兒所患的疾病，鄧萃雯表示至今仍未有機會了解到，只知道對方在最後階段意識慢慢減退：「通知叫我快點去看她時，聽其他人講，她已經好像睡了覺一樣，但仍能聽到大家的說話。」

在安息禮上看到銀幕播放的舊照片，觸動了鄧萃雯不少回憶。她感性表示，以前與陳敏兒經常在不同的課堂上相遇：「因為大家都喜歡學習不同事物，她很好，會用自身的經歷來鼓勵我。」

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