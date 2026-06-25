陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀 蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
更新時間：13:39 2026-06-25 HKT
發佈時間：13:39 2026-06-25 HKT
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陳敏兒於6月12日因病離世，終年66歲。陳敏兒和廖啓智的兒子廖文哲和廖文信今日（25日）下午在尖沙咀聖安德烈堂為亡母舉行安息禮。
陳敏兒兩名兒子致送心形花圈
禮堂佈置簡潔，禮堂中央放置了三個心形花圈，中央的是陳敏兒母親寫上悼念愛女，左右是長子文哲寫上敬愛的母親大人，永念親恩，及二子文信，寫上敬愛的母親大人，摯愛長存。而陳敏兒的胞姐、姨甥女、外甥女、表妹、表姐、弟婦、兄嫂都有送花圈致哀。
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周潤發劉德華送花圈致哀
另外，陳敏兒圈中人緣極佳，多位圈中巨星、好友都有送花圈吊唁，當中包括：周潤發及太太、劉德華、張晉和蔡少芬、謝寧和蘭茜、藝進同學會等。
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