廖啟智長子廖文哲談「想做女人」始末 曾為性取向傳聞崩潰 憶亡母陳敏兒最後道別：佢好愛我

已故演員廖啟智的太太陳敏兒於6月12日因病離世，陳敏兒的安息禮將於6月25日下午舉行，本為遵照陳敏兒生前意願，安息禮將以私人形式舉行，只限親友參與，不對公眾開放，但其後家屬考慮到海外親友及一直關心陳敏兒的公眾人士未能親身到場，家人特別安排於陳敏兒的YouTube頻道同步直播安息禮，讓各界一同追思及送上祝福。

陳敏兒大仔廖文哲為性取向事件開腔

廖啟智和太太陳敏兒的大仔廖文哲日前罕有地接受梁繼璋在新城電台主持的《盡訴心中情》訪問。廖文哲在2013年曾於個人社交平台上載多張化妝及女性化打扮的照片並發文自稱「想做女人」和同性戀，結果引發外界對其性取向的猜測，當時廖啟智與陳敏兒曾公開澄清兒子當時純屬朋友間的「戲言」而並非真實的性取向宣告，事隔多年，廖文哲終於為事件開腔，還分享與媽媽相處點滴。

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大仔廖文哲曾為被人誣衊心情低落

陳敏兒與廖啟智於TVB藝員訓練班結緣，兩人在1987年11月11日於大會堂婚姻註冊處結婚，先後誕下大仔廖文哲、次子廖文信和幼子廖文諾，陳敏兒曾稱刻意選擇「11月11日」是取其「一雙一對、一生一世」的寓意，期望兩人能白頭到老，可惜廖啟智在2020年底發現患胃癌，未夠半年病逝，享年67歲。陳敏兒的幼子廖文諾在5歲時患上血癌，直至2006年4月，廖文諾牽着爸爸媽媽的手，聽着爸爸媽媽唱的歌，安詳地離開了這個世界。如今只餘下大仔廖文哲和次子廖文信兩兄弟，外界都擔心二人狀況。大仔廖文哲今次在訪問上情緒平穩，提到當年與父母的相處，廖文哲說：「爸爸係鐵漢柔情，佢哋嘅教育方式係好講規舉，爸爸係比較嚴厲啲，做錯嘢會打一下手板。細個係有壓力，個個都知爸爸媽媽個名，反而唔知我係邊個，到大個咗搵到多啲自己，慢慢習慣咗。」重提當日被對其性取向的猜測，廖文哲說：「嗰陣係好down，唔知點解畀人誣衊，但係呢件事令到我放開啲，知嘅人就會知，識得我就知我係乜嘢人。」

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廖文哲稱媽咪一直慢慢同我哋道別

廖文哲目前向音樂方面發展：「我比較鍾意音樂，唔係咁鍾意拍戲，佢哋好開明畀我行自己嘅路，如果有挫折會扶我一把，提醒我，唔會反對我。」廖啟智在2020年底發現患胃癌，未夠半年病逝，廖文哲說：「爸爸走咗之後，敏兒姐教咗我同細佬點樣去疏導，今次面對呢件事，當然壓力大，亦都好傷心，我都掛住佢，但係佢一直慢慢同我哋道別，見晒所有想見嘅人，佢知道某一日會嚟，呢個媽媽都好特別，我相信將來如果再遇到挫折，都會用佢嘅方式提點我，因為佢好愛我。」廖文哲續說：「敏兒姐佢真係好有愛心，會協調我哋嘅生活模式，智叔比較內歛，好有規舉，好似佢本身唔食煙，但係試過食飽飯都佢都願意陪我食煙傾偈，真係好正，呢份愛好直接touch到我。」

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廖文哲選擇與父母截然不同的道路

作為「星二代」的廖文哲早年遠赴澳洲修讀音樂製作，對電子音樂情有獨鍾，並組建了名為「Taste of Blue」的樂隊，活躍於獨立音樂圈，在母親陳敏兒離世後，一直保持沉默的廖文哲終於透過其樂隊「Taste of Blue」的官方IG，轉發了自己的一則動態，首度公開談及此事：「我想講，呢首歌，係@taste_of_blue（即係我本人），喺我自己嘅廠牌 @prion.era release嘅最新一首歌，關於召喚死去的母親。出完之後，就真係面對母親的離世。好神奇。」弟弟廖文信較早前在IG上發文，感謝外界的關心與支持，表示「我同屋企人一切安好！大家唔使擔心」，兄弟二人以不同的方式，共同承擔著失去至親的傷痛。

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