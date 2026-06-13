陳敏兒離世｜二仔廖文信首發聲：我同屋企人一切安好 廖啟智陳敏兒5年內相繼離世惹網民心痛

已故演員廖啟智的太太陳敏兒於昨日6月12日因病離世，繼2021年廖啟智因胃癌病逝後，夫妻二人在5年內先後離開，令人不勝唏噓。不少網民都關注他們的兩個兒子廖文哲及廖文信的情況，擔心他們接連痛失至親，心情難以平復。今日（13日）下午，二仔廖文信（John）在Instagram限時動態上首度發聲，向所有關心他們的人報平安。

廖文信表示一切安好

廖文信在限時動態中上載了一張日落風景照，並配文寫道：「收到好多關心慰問，多謝大家嘅support，我同屋企人一切安好！大家唔使擔心。」文末他還表示需要時間消化和回覆各界湧入的訊息，並再次感謝大家：「Thank you all!!!」雖然文字簡短，但足以讓關心他們一家的人暫時放下心中大石。

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陳敏兒二仔廖文信是小薯茄幕後製作人員

廖文信近年投身本地網絡創作幕後工作，擔任人氣YouTube頻道「小薯茄」的幕後製作人員。如今與哥哥廖文哲再度面臨雙親離世的打擊，他依然堅強面對，並率先向外界交代近況，不少網民都送上的祝福與支持。

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