陳敏兒離世前半個月已入院陷昏迷 黃日華痛心好友未能大步跨過 去年12月最後見面極精神

80年代TVB當家花旦、廖啟智遺孀陳敏兒昨日（12日）因病離世，終年65歲。兒子廖文哲、廖文信透過社交平台公布媽媽陳敏兒在家人陪伴下安詳辭世，深知此刻已經在天家安息：「遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。」

黃日華半個月前知道陳敏兒入院消息

黃日華與陳敏兒在80年代是同期當家小生與花旦，在多部經典電視劇中合作。對於好友離世，黃日華表示半個月前知道對方入院消息，當時已經處於昏迷狀況，當時大家聽到這消息並不開心，希望她能夠大步跨過，他還說：「噚日知道謝寧探過敏兒，都話情況唔係咁樂觀，估唔到呢件事發生。」

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黃日華對上一次見陳敏兒是半年前

黃日華昨晚（12日）為米雪於麥花臣場館舉行的《友你有米55派對騷》擔任嘉賓，黃日華與陳敏兒在80年代初出道時期便頻頻合作，最為觀眾津津樂道的，必然是1986年的古裝劇《薛丁山征西》，劇中黃日華飾演男主角「薛丁山」，陳敏兒則飾演「樊梨花」，兩人因「三休三請樊梨花」的歡喜冤家演出成為當年的經典螢幕情侶。 除了古裝劇，兩人早在1981年的《過客》已有對手戲，陳敏兒在劇中飾演的「管鳳」默默暗戀著黃日華飾演的男主角「李棠」，同年亦一同出演了青春溫情時裝劇《風雨晴》。對於陳敏兒的離世，黃日華深感婉惜：「我對上一次見敏兒係喺半年前，嗰陣幾位EYT同事約埋為盧海鵬慶祝生日，估唔到呢次係我最後見到佢，見佢好精神又講下笑、食好多嘢，真係世事難料。」黃日華大讚陳敏兒是一位好硬淨又樂觀的人，回想不少昔日合作時光：「我同佢最多對手戲，嗰時合作嘅片段又諗起，好可惜。智叔走咗幾年，之後又到敏兒姐，都幾唏噓，我哋係同輩，我識佢咁耐，佢係一個好硬淨嘅女人，喺生活同愛情方面，好多大小事都係可以自己控制，佢係一個樂觀嘅人。佢上年做過大手術都冇同我哋講，表現好堅強，呢個係我比較敬佩佢。」

陳敏兒曾稱真心佩服黃日華呢個拍檔

陳敏兒生前曾在YouTube節目《威哥會館》上大讚舊拍檔黃日華極其勤力，但當時因「黐脷筋」不擅長講台詞，常常瘋狂NG，結果因壓力太大把心一橫跑去做手術剪脷筋，並在收工後通宵苦練對白：「我喺劇中暗戀佢，黃日華係一個勤力到不得了嘅後生仔，佢當時有個缺點，就係講台詞唔叻，佢成日話自己有黐脷筋，一開口就夾着脷，不斷重覆又重覆NG再嚟過，一出道就孭一個咁重飛嘅戲，其實唔容易。佢嗰陣已經好多工作，由朝拍到晚，但佢收工就係咁練第二日要拍嘅對白，不斷背不斷讀，希望口齒練得伶俐。就係靠佢驚人嘅毅力，之後就完全達標。你睇吓佢而家幾掂，呢啲出面嘅人係唔會知，一個藝員嘅成功，肯定係花咗大家想像唔到嘅努力，佢成功係努力爭取返嚟，唔係靠個樣打出頭。」陳敏兒亦曾稱在《射鵰英雄傳》再一次見證黃日華的努力：「嗰陣武術指導好多都係臨時度，臨時教佢，佢真係即學即打，仲唔係一場半場，有時候唔叻打錯方向，又畀武指鬧拍檔鬧，佢話嗰時返屋企喊，呢啲真係冇人知，只有自己承受。佢自覺天份唔夠，之後又係勤力練，你見佢喺劇入面打得似模似樣，所以我真心佩服呢個拍檔。」

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黃日華完騷後跟劉德華有電話聯絡

另一方面，黃日華被問近期出現《中年好聲音4》，又頻頻參與演唱會做嘉賓，是否想再戰樂壇？他否認其事，又謙稱自己不唱得，只是朋友邀請就參與當去玩，反而自己聽歌居多。談到他是否踢足球耽誤唱歌，他笑說：「唔會，一事無成，無話耽唔耽誤。」至於早前在胡楓演唱會時化身「專職遞水員」，黃日華笑指修哥是一位受專重前輩，為對方服務是後輩的光榮，其後又提到在胡楓演唱會被網民捕捉到在大合唱時，與劉德華見面立即擁抱，但劉德華轉臉時表情突然轉變，黃日華表示完騷後跟劉德華有電話聯絡並說：「你知華仔嚴肅上來好嚴肅個樣，我一唔笑個樣好惡架嘛，可能大家誤解咗，無嘢架！」