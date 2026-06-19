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吳麗珠細談陳敏兒生前告別派對 揭鍾保羅自殺之謎一原因陷財困：可能搬咗出去諗唔通

影視圈
更新時間：11:00 2026-06-19 HKT
發佈時間：11:00 2026-06-19 HKT

吳麗珠（珠女）近日接受YouTube頻道《橙色大笨象》訪問，罕有地談及已故好友「金牌司儀」鍾保羅（Paul）及陳敏兒的往事。吳麗珠在訪問中憶述了與兩位摯友的點滴，言語間充滿懷念與不捨，令人動容。

吳麗珠分享參與陳敏兒生前告別派對細節

吳麗珠與好友陳敏兒結識幾十年，大家都曾在TVB打拼，亦加入過《歡樂今宵》，雙方合作無間，私下亦是好朋友。吳麗珠分享早前曾找過陳敏兒，有意聚會，但未見對方回覆，以為陳敏兒不在香港，不久便收到她離世的消息。其實去年陳敏兒舉辦過一場「生前告別派對」，當時陳敏兒做完手術不久，向來看淡生死的她決定辦一個聚會，提早向親友道別。吳麗珠透露，陳敏兒從不搞生日派對，所以當她收到邀請時感到很奇怪。派對要求所有來賓穿上粉紅色衣服，現場氣氛溫馨。陳敏兒當時私下向吳麗珠透露自己患病，時日無多，希望與好友們好好告別。吳麗珠憶述：「佢同我講，唔知自己仲有幾耐時間，想同班好朋友見吓面。」吳麗珠近日得悉陳敏兒的死訊，讓她悲痛萬分。

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吳麗珠指鍾保羅因做生意陷財困

談及當年鍾保羅的死訊，吳麗珠坦言至今仍感到難以置信。她憶述：「我係瞓醒覺有記者打電話俾我，話Paul跳樓，我簡直唔相信。」她表示當時知道鍾保羅因生意出問題陷入財困，但沒想到他會走上絕路。吳麗珠形容鍾保羅是個非常聰明、有才華的人，無論演戲還是當司儀都表現出色，但她認為鍾保羅的性格或許不適合做生意，對於他最終的決定，吳麗珠深感惋惜和震驚，慨嘆：「佢係一個好叻嘅人，但可能就係因為太叻，轉唔到彎。佢一路同屋企人一齊住，佢可能係搬咗出去，自己諗唔通，咁樣去跳樓。」吳麗珠除了分享與故友的往事，也藉此提醒大家要珍惜與朋友及家人相處的時光，不要留下遺憾。

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防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

鍾保羅曾鍾情陳雅倫？

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