陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意

廖啟智太太陳敏兒於6月12日病逝，終年66歲。其子廖文哲及廖文信今日（25日）於尖沙咀聖安德烈堂舉行安息禮。現場不設公祭，家屬特設YouTube頻道同步直播（直播網址：https://www.youtube.com/watch?v=eNZBayKZuqQ）。多位圈中好友包括鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷等到場送別，蔡少芬與張晉於儀式上獻唱聖詩。

陳敏兒多位藝人好友抵達教堂致意

為讓各界及未能親臨現場的朋友能夠一同追悼及送上祝福，家屬特別安排於陳敏兒的官方YouTube頻道進行安息禮同步直播。

安息禮今日下午舉行，多位圈中好友陸續抵達教堂出席，送別陳敏兒最後一程。出席藝人包括：林漪娸、賈思樂、廖安麗、鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷、劉江、吳雨、吳麗珠、連炎輝及鄧英敏等。此外，YouTube頻道「小薯茄」的四名成員關浩傑、程人富、吳冰及姚澤汶亦有到場致哀。

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現場播放溫馨合照回顧陳敏兒一生

陳敏兒安息禮儀式期間，禮堂中央設置了投影設備，現場播放陳敏兒生前的生活紀錄以及一家人的溫馨合照，讓在場親友回顧其一生。另外，藝人蔡少芬與老公張晉亦於儀式上為陳敏兒獻唱聖詩。

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