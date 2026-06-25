陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛

廖啟智老婆陳敏兒的安息禮今日（25日）下午於尖沙咀聖安德烈堂舉行，其兩名兒子廖文哲（長子）與廖文信（次子）一同上台致悼詞，分享與亡母陳敏兒的生活點滴，言辭間流露出對母親的無限思念及感激，感動在場所有親友。

次子廖文信：媽媽是個堅強又懂倚靠的人

次子廖文信首先感謝各位來賓出席，並透露在籌備安息禮的過程中，深切體會到過程之不易，從而更敬佩母親當年為父親廖啟智辦理身後事時的堅強與能幹，「發現媽媽是一個很Tough（堅強）的人。」

廖文信分享，自從爸爸離世後，他領悟到世事無常，親人不會永遠在身邊，因此更珍惜與母親相處的時光。他憶述去年特意安排與母親到蒙古旅行，一圓她觀星的願望，「我們在蒙古的草原上，看著一片夜空，銀河清晰得連人造衛星都看到」，他指母親當時非常開心，並表示已了無遺憾。

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廖文信又提到母親教導的「人生五道」——道謝、道愛、道歉、道諒、道別，並在台上逐一向亡母實踐：感謝母親的照顧、表達愛意、為自己的不耐煩道歉、原諒母親過去可能因工作繁忙而減少陪伴，最後正式告別。他承諾會將母親的愛延續下去，幫助有需要的人。

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長子廖文哲感謝媽媽教會做快樂人

長子廖文哲的悼詞雖然簡短，但情緒激動，他在台上首先感謝母親，哽咽地表示：「她教我做人不需要滿足他人任何期望，是她話我知，甚麼是無條件的愛。」他憶述媽媽教他開心做人，透露雖然兒時與母親無所不談，但長大後因生活習慣差異而產生隔閡，甚至保持距離。在媽媽入院前一周，收到弟弟通知，「我多番陪伴她，在她最後清醒的一刻，我有說出我想說的話，好多謝她。」

廖文哲坦言，母親教會他如何成為一個「快樂、知足、幸福的人」，講到此處，他再也無法控制情緒，在台上掩面痛哭，需由弟弟廖文信在旁安慰。最後，他強忍淚水，感謝母親也是他的「老師」，教會他許多人生道理，場面令人心酸。在分享結束後，兄弟二人一同獻唱歌曲，送別摯愛的母親。

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廖文哲忍淚與弟捧陳敏兒遺照

約三時半長子廖文哲眼紅紅捧着母親遺照與弟弟一起讓傳媒拍照，之後二人返回禮堂，隨着白色靈柩移送上靈車後，兩兄弟先後步上靈車離開，廖文哲於離開前禮貌地向傳媒揮手道別。