佘詩曼烈日下零濾鏡生圖曝光 露肩裙晒白滑肌膚大晒纖瘦美腿 網民激讚凍齡女神天花板

51歲的視后佘詩曼近日在大嶼山的昂平360景點，被大批遊人野生捕獲，從網上流傳的照片可見，佘詩曼正進行拍攝工作，雖然當日天氣非常炎熱，陽光猛烈，但完全無損她的專業表現，全程保持燦爛笑容。一班偶遇佘詩曼的遊人紛紛將照片放上社交平台，瞬間引發熱烈討論，網民一致激讚佘詩曼狀態大勇，紛紛留言直呼：「怎麼越來越年青？」、「真的凍齡完全無老過！」，驚嘆其驚人的保養功力。

佘詩曼單邊露肩裙晒香肩美腿

當天佘詩曼一身休閒又不失時尚的裝扮，身穿一件簡約優雅的白色不規則剪裁恤衫裙，設計巧妙地露出單邊香肩和精緻鎖骨，散發著恰到好處的迷人魅力。裙子腰間的綁帶設計，不但突顯了她纖瘦的水蛇腰，更拉長了整體身形比例，配上一對白色波鞋，大晒修長美腿，一身造型充滿青春氣息，少女感十足，完全看不出真實年齡。

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佘詩曼烈日下全程微笑被讚專業

佘詩曼當時正進行戶外拍攝，由於烈日當空，工作人員需要全程為她撐起太陽傘，然而在如此高溫暴曬下，佘詩曼依然保持著專業態度，不時與工作人員輕鬆溝通；而拍攝室內景時，她更被拍到在昂平市集的精品店內專注看手機，神情輕鬆自在，雖然遇上大批遊人拍照，但她依舊以微笑回應，網民紛紛讚她友善親民，深具明星風範。

佘詩曼生圖依舊白滑凍齡

佘詩曼自2023年主演TVB劇集《新聞女王》後，憑著「Man姐」一角人氣爆燈，更成為「三屆視后」，之後由她主演的劇集《正義女神》，再次成為城中熱話，掀起了煲劇熱潮。現時佘詩曼的工作檔期排得密麻麻，這次在昂平360被網民捕獲，在零濾鏡下的生圖曝光，再次證明佘詩曼在鏡頭前後，也保持著最佳狀態，網民紛紛讚她是「凍齡女神」。

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