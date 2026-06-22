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佘詩曼罕晒父母合照自爆遺傳亡父兩大特徵 5歲面對喪父之痛 曾透露爸爸背景 弟弟是遺腹子

影視圈
更新時間：21:30 2026-06-22 HKT
發佈時間：21:30 2026-06-22 HKT

佘詩曼向來侍母至孝，不時在社交平台分享兩母女的合照，日前因為佘媽想食Pizza，便陪媽媽到餐廳排隊，滿足佘媽要求。昨日（21日）佘詩曼罕有在IG分享父親的照片，見到只有幾歲大的佘詩曼，被爸爸抱起坐在大腿上，二人站在母親身旁，一家三口合照。

佘詩曼對爸爸印象模糊

因佘詩曼於5歲時喪父，估計照片是在其4、5歲時拍攝。佘詩曼在帖文中感性表示，晚飯後偶然在手機翻到舊照：「因為係四十幾年前嘅copy，所以有啲模糊…同我對我Daddy嘅印象一樣，有啲模糊。」

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佘詩曼遺傳爸爸基因

雖然佘詩曼與父親的緣份只有短短五年，但在其腦海中仍記得爸爸「貪靚」的一面：「Daddy係好貪靚嘅，日日出門口前都一定要gel頭，同埋噴香水。（我依稀仲記得佢嘅古龍水係咩味，係好Man嘅味道）呢樣嘢可能係我遺傳到佢嘅基因，貪靚～因為我媽咪係完全唔姿整嘅。」

佘詩曼的印象中，父親外表青靚白淨：「我daddy曬極都係白雪雪嘅，媽咪成日話我好識似，似daddy皮膚白，似媽咪對眼又大又圓，似Daddy work hard play hard，似媽咪積穀防饑。」

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佘詩曼思念爸爸

佘詩曼雖然與父親分別40多年，仍感激爸爸帶自己來到世上：「無佢無我。」並表示：「喺天上嘅你放心，我好好。」在帖文的最後，佘詩曼浪漫地抬頭望星星：「到抬頭望到天空有粒閃閃下嘅星星，唔知係咪你呢…點都好啦，我派舊雲去錫啖你啦」，表達對爸爸無限的思念。

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佘詩曼一向予人堅強獨立的性格，與其坎坷的童年經歷息息相關。佘詩曼的爸爸曾有自己公司，是一名商人，一家人居於美孚新邨。卻在佘詩曼5歲時，父親因一場嚴重的交通意外不幸離世。當時佘媽正陀著細仔，突如其來的噩耗，令佘媽要母兼父職，獨力撫養三兄妹成人。佘詩曼曾在訪問中，提到由於喪父時年紀太小，對死亡沒有清晰的概念，只知道在喪禮上很想大人抱她看一下躺在棺木裏的爸爸，卻沒有人理會其訴求，令她一度未能釋懷。

佘詩曼賺錢讓母享福

直到佘詩曼15、16歲時，才從母親口中得知當年真相，原來因父親在車禍中頭部受到重創，為免當時仍年幼的佘詩曼目睹父親的慘狀，才刻意不讓她見最後一面。而佘詩曼亦非常生性，長大後到瑞士留學修讀酒店管理課程，畢業回港後加入娛樂圈，賺錢令媽媽可以享清福。佘媽近年飽受疾病困擾，要接受治療，一度剃光頭改以布巾包頭或戴帽，佘詩曼之後減少到外地工作，留港陪伴母親。

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