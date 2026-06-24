吳文忻離世辦守靈彌撒 老公陳劍陵攜兩名女兒穿素服現身 摯友彭秀慧到場打點難掩不捨

1998年香港小姐季軍吳文忻（前藝名吳忻熹，Natalie）不敵癌魔於本月9日離世，終年51歲。吳文忻的家屬今日（24日）於中環一所天主教堂為她舉行守靈彌撒。傍晚約6時許，吳文忻老公陳劍陵攜同兩名女兒乘坐的士抵達教堂側門打點。三人均穿著黑色素服，兩名女兒下車面對傳媒鏡頭時稍顯驚訝錯愕，細女更一度未及穿回鞋子；陳劍陵見狀隨即冷靜上前輕擁護送，向在場傳媒揮手打招呼後，引導女兒進入教堂，送別摯愛最後一程。教堂內外擺放著親友致送的悼念花籃，氣氛莊重肅穆。

吳文忻好友彭秀慧到場打點

教堂場內佈置簡潔，遺照選用吳文忻光著頭、穿著露肩白衣，臉上綻放微笑的相片，場內的播放器播放她生前的生活照和一家人的溫馨家庭照，以及播放《你是你本身的傳奇》、《Let Us Go Then You and I》、《我們都是這樣長大的》等歌曲，兩個女兒都靜靜坐著看照片懷念母親。吳文忻好友彭秀慧到來後與陳劍陵傾談，臉上難掩不捨之情，陳劍陵又與主禮的陳志明神父聊天，陳神父亦擁抱他安慰。另外，吳文忻家屬為延續其大愛精神，於現場義賣其遺作《因愛重生》，義賣收益不扣除成本，全數撥捐予聖母無原罪主教座堂。

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彭秀慧曾強調吳文忻與陳劍陵未離婚

早於本月15日，天主教香港教區副主教陳志明神父已為吳文忻舉行追思彌撒，當時好友彭秀慧特意向外界澄清吳文忻生前的婚姻狀態。彭秀慧強調陳劍陵並非外界謠傳的「前夫」，兩人其實從未離婚或分開，因此陳劍陵現時絕對是以老公的身份，低調地處理太太的後事。

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吳文忻與陳劍陵一度考慮分開

彭秀慧透露自己與陳劍陵相熟，坦言夫婦二人過去雖曾因意見不合而考慮分開，但因吳文忻患病，讓男方更深切體會到「一家人」的感情而陪伴在側。彭秀慧亦指吳文忻生前沒有遺願未了，現時兩名女兒雖然年紀尚幼，未必完全理解生離死別，但她們與爸爸關係非常親密；陳劍陵目前正積極照顧女兒的情緒，配合學校老師及社工的特別支援，希望外界能夠放心並給予家屬空間。

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