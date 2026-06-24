吳文忻守靈彌撒丨彭秀慧再捍衛吳文忻老公 證陳劍陵伴妻抗癌 指不應抹煞其身份

1998年香港小姐季軍吳文忻（前藝名吳忻熹，Natalie）早前因癌症離世，今日（24日）家屬於中環為其舉行守靈彌撒。吳文忻生前好友彭秀慧、圈外閨密Ling以及同屆港姐好友陳嘉敏，傍晚齊步出教堂接受傳媒訪問。彭秀慧透露場內有大批親友前來送別摯愛，場面溫馨。

家人親選吳文忻遺照充滿愛與祥和

談及靈堂內的佈置，彭秀慧表示吳文忻的遺照是由其家人親自挑選，認為該照片最能代表吳文忻人生中充滿愛和祥和的階段。至於彌撒上播放的歌曲，則是眾好友送給她的最後禮物；彭秀慧指吳文忻生前非常堅持自我、勇敢做自己，這些充滿正能量的歌曲絕對能完美代表她的性格。一直幫忙打理身後事的同屆港姐陳嘉敏，在受訪時更一度哽咽，坦言之前因忙於處理吳文忻的身後事而未及傷心，但剛才在場內看著吳文忻的照片，各種不捨情緒瞬間湧上心頭。

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吳文忻兩女仍在消化喪母之痛

被問到吳文忻可有未了心願，彭秀慧感慨表示，吳文忻在患病後打了一場漫長且艱難的仗，性格堅強的她一直不想認輸。因此在過去兩年裡，她非常努力把握時間去實現夢想，包括出歌和出書，將小時候想做的事情一一完成。至於外界關心兩名年幼女兒的情緒，彭秀慧指小朋友未必能立刻明白生離死別，兩女在現場看到投影照片時，主要是好奇思考「幾時影、同邊個影」，暫時未見極度傷感，相信她們仍在慢慢適應和消化中。

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彭秀慧望給予吳文忻老公陳劍陵空間

早前彭秀慧曾代閨密澄清外界關於吳文忻離婚的傳言。今日她再次強調這件事必須好好交代，最重要是讓大眾知道，在吳文忻抗癌的最後日子裡，老公陳劍陵一直陪伴在側並悉心照顧：「不應該抹煞他的身份」。彭秀慧指陳劍陵今日以老公身份坐在家屬席第一排，未來除了要幫助兩個女兒平復心情，更要肩負起帶領她們成長的重任。她深信陳劍陵日後一定會好好照顧女兒們，並呼籲大眾給予這個家庭更多空間去面對未來的生活。

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