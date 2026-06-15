吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好

前港姐吳文忻（Natalie）於6月9日在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。天主教香港教區副主教陳志明神父今日（15日）為吳文忻舉行追思彌撒，除丈夫陳劍陵及兩位女兒到場外，約有五十位公眾出席，包括其生前好友彭秀慧。陳劍陵於彌撒期間神情肅穆，誠心合十雙手祈禱，兩女則心情平靜。彭秀慧情緒則較激動，在讀經禱告期間多次悲傷落淚，不停以紙巾抹眼。

彭秀慧慰問吳文忻兩女兒

彌撒完結後，陳劍陵攜同兩女、彭秀慧上前向吳文忻遺像默哀鞠躬。彭秀慧離開教堂期間，於走廊與吳文忻兩女低聲傾談，請好友女兒要繼續乖巧聽話，彭秀慧亦與陳神父互相問候及握手道謝。

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彭秀慧指吳文忻夫婦關係曾陷低谷

彭秀慧於彌撒後接受訪問，表示今日為吳文忻「頭七」，因此陳神父決定主持彌撒請教友一同祈禱。彭秀慧於彌撒期間情緒激動，她坦言：「觸動唔係嚟自經文，係嚟自環境。」彭秀慧哽咽續指：「我小學同佢一齊去教堂，每年聖誕節都同佢一齊嚟彌撒。反而大個咗，我哋就冇一齊去教堂。」

彭秀慧就吳文忻生前婚姻狀態進行澄清：「其實唔係前夫，佢哋冇分開，我都想澄清一下佢哋冇，所以爸爸一直有照顧兩個女，兩個女同爸爸好親近，關係好好，大家可以放心。」彭秀慧透露與吳文忻丈夫亦相熟，坦言夫婦關係曾陷低谷：「佢哋可能有意見上唔啱，真係諗過分開，但係我只能夠話最後係冇分開到。因為Natalie嘅病，丈夫都有一個感覺係一家人嚟，有咩唔同意見都好，都有照顧兩個女。」

彭秀慧透露吳文忻沒有遺願未了

彭秀慧表示陳劍陵樂觀面對外間報道或討論，希望低調處理事件，並透過自己對外糾正說法：「佢唔係前夫，佢哋冇分開到，所以佢絕對係用丈夫身份處理後事。」彭秀慧表示吳文忻兩女年紀尚幼，或許未理解生離死別，情緒亦由父親照顧，並有學校老師及社工特別支援。

彭秀慧表示自己將參與好友身後事安排：「喪禮安排、後事都要幫手，因為爸爸主力睇住兩個女，所以我同另一個朋友幫手聯絡安排。」彭秀慧亦透露吳文忻臨終情況，透露沒有遺願未了：「冇特別未了心願，我諗佢最重要兩個女要快樂、要健康，係最掛住兩個女。呢樣佢可以放心，同埋兩個女有去到醫院見佢最後一面，我都好感恩。」

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