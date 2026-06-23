朱敏瀚同陳曉華分手撻着戴祖儀？ 誤傷對方一部位女方驚難補救 男方拍心口：我一定負責

TVB上位小生朱敏瀚，日前出席新劇《飛常日誌II》宣傳活動時，親口宣告已「回復單身」一段日子，更將緋聞女友陳曉華降呢成為同事，令這段緋聞正式畫上句號。沒想到剛剛宣布單身的朱敏瀚，轉頭便在同一場合令同事受傷，他不慎用手中的咪高峰撞崩了同劇拍檔戴祖儀的門牙，惹得女方在鏡頭前忍痛苦笑，而朱敏瀚後續負責任的處理方式，被網民讚他是「世紀暖男」。

朱敏瀚為崩牙戴祖儀急尋名醫

事後戴祖儀驚魂未定，並在個人社交平台上發文，分享了這次「新鮮滾熱辣」的可憐故事。她不僅貼出了門牙崩了一角的特寫照片，更焦急地向廣大網友求助：「同場有冇專業牙醫可以講解吓係咪真係補唔到？」朱敏瀚見狀即時在貼文下留言，他寫道：「本人僅以至誠宣誓，今日兩支咪高峰與閣下門牙之間的緣份，我冇極力阻止，實屬無心之失，本人責無旁貸，現懇求各大牙科診所，伸出援手，救救小弟！」他幽默又不失誠意的道歉方式，成功獲得大批網民支持。

相關閱讀：朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面

戴祖儀向玄學家麥玲玲求救

戴祖儀在得到朱敏瀚的「負責」承諾後，雖然稱讚他是個負責任的男人，但對崩牙一事始終耿耿於懷。由於事發後她馬上要與著名堪輿學家麥玲玲一同開工，便急忙向麥玲玲請教崩牙會否影響運程。麥玲玲表示，在面相學上，門牙代表父母宮及人際關係，門牙有損確實可能對運勢帶來負面影響，因此強烈建議她盡快修補牙齒，以保運程順遂。

網民起哄撮合朱敏瀚、戴祖儀

正當戴祖儀為牙齒和運程擔憂時，朱敏瀚再次展現負責任的一面。他在戴祖儀的帖文下再度留言，回應道：「你玲玲姐都出埋，我點會唔負責呀！」此話一出，再次引來網民激讚，認為他不僅勇於承擔，更懂得用輕鬆的方式化解尷尬。由於朱敏瀚最近才剛在活動上承認「單身一段日子」，如今卻因一場意外，要向戴祖儀「負起人生責任」，不少網民紛紛起鬨，笑言或許會成為二人感情發展的契機。

相關閱讀：TVB小花戴祖儀談被包養傳聞 遭抹黑豪氣反擊：我係公認唔需要 本色演出《正義女神》