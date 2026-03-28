Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TVB小花戴祖儀談被包養傳聞 遭抹黑豪氣反擊：我係公認唔需要 本色演出《正義女神》

影視圈
更新時間：19:00 2026-03-28 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-28 HKT

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東和蔣祖主演的TVB全新律政劇《正義女神》將於明晚（3月30日）在翡翠台首播，不過此劇已經在3月16日於內地優酷平台率先播出，瞬間在網上掀起熱話，不少有份參與演出的演員更加成焦點。

身家豐厚的戴祖儀曾有被包傳聞

想不到身家豐厚的戴祖儀亦曾有被包傳聞：「由細到大我都係同爹哋媽咪一齊住，嗰陣啱啱入行冇耐，竟然有位女藝人周圍同人講，話我住嗰度係有老闆，當時好嬲，我都算係公認唔需要被包養，點解可以作啲咁嘅故仔對待另一個女仔？」戴祖儀當時直接找對方對質：「呢樣嘢對女仔嚟講係非常詆毀人格，我咪直接問佢點解要咁講，佢唔認唔緊要，但如果我唔出聲嘅話，對方只會變本加厲。」

相關閱讀：TVB長腿女神戴祖儀14歲學生照罕曝光！樣貌清純有明星相 家境富裕有個地產公司高層爸爸

戴祖儀被周嘉洛借關係求上位

戴祖儀今次在劇中飾演律政司檢控官「林雅晴」，公公是高等法院法官、法官升遷委員會主席「方官」李成昌，不過戴祖儀不希望別人以為她靠背景而上位，所以一直低調與公公的關係。但原來男友「鄭邵文」周嘉洛早已得悉，並希望借女友而得到「方官」李成昌的青睞，在第16集「林雅晴」戴祖儀得悉男友「鄭邵文」周嘉洛因為她的背景而圖謀升職，結果一怒之下決定分手，「林雅晴」戴祖儀的絕望表情，令不少人戥她傷心。劇集在內地播出後，惹來不少迴響，戴祖儀亦有在小紅書貼上與「鄭邵文」周嘉洛的拍拖相並說：「拒絕戀愛腦，由林雅晴做起。如果愛情的本質並不純粹夾雜着利益和雜質，那我寧願不要，男人從來不是生活中的必需品，腦子才是。」有人留言表示支持：「同意這段感情點到即止最好。」、「今天看到更新的最后一刻心梗了。」、「功利少年。」、「看完了，分的好。」、「就是喜歡獨立清醒大女主。」、「那方官也放心了。」

戴祖儀被指富二代兼隱形小富婆

戴祖儀在現實生活中，亦曾遇過不少渣男，早前曾在網上節目上自爆過去兩年一直被一名圈中男藝人瘋狂追求兼騷擾，雖然已經表明係「冇可能」，但對方行為「好危險、好恐怖」，令她身心大受困擾。戴祖儀近日在訪問上，提及曾親眼撞破當時男友牽著另一女生的手，當時媽咪和細佬都在身旁，於是她忍著淚水與媽咪離開商場，後來折返商場尋找男友的蹤影，其後男友曾有「求饒」，但戴祖儀最終選擇灑脫分手。戴祖儀畢業於英國萊斯特大學法律系，不過她未有繼續考律師牌，選擇返參加歌唱比賽加入娛樂圈。戴祖儀爸爸是地產公司高層，家境富裕的傳言甚囂塵上，戴祖儀因不時於IG晒家居日常，間接令複式豪宅曝光，屋內有旋轉長樓梯與極高樓底，還有大量貴價藝術品擺設，家境再引網民討論。但戴祖儀則多次否認自己是富二代及圈中隱形小富婆己只是投資眼光獨到，運氣不俗，以早前為例，出售為數6,888隻的「草泥馬NFT」作品，15分鐘內火速勁賺500萬元。另外熱愛收藏藝術品的她，有兩個倉收納過百萬元的畫、Figure和玩具，善價而沽，在不久之前又大晒炒價35萬的ROLEX Day-Date系列名錶。

相關閱讀：戴祖儀驚爆被TVB演員追求滋擾 怒揭對方恐怖行徑嚇爆膽  數嫌疑人3大特徵

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未來九日均落雨 3.30日間最高29℃ 清明有驟雨雷暴！
社會
6小時前
73歲張偉文被傳死訊 經理人方俊公開「靚聲王」最新狀態 瘦至鎖骨凹陷幸精神飽滿丨獨家
73歲張偉文被傳死訊 經理人方俊公開「靚聲王」最新狀態 瘦至鎖骨凹陷幸精神飽滿丨獨家
影視圈
1小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
九巴女車長疑切錯線唔識路 多次飛站騰雞向乘客求救 九巴：已停職
突發
1小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
12小時前
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
9小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
2026-03-26 18:04 HKT
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
01:36
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
8小時前
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
00:24
孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片
即時中國
3小時前
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
清明節10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻將 附10類人不宜拜山
飲食
6小時前