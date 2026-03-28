TVB小花戴祖儀談被包養傳聞 遭抹黑豪氣反擊：我係公認唔需要 本色演出《正義女神》

由佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄、馬貫東和蔣祖主演的TVB全新律政劇《正義女神》將於明晚（3月30日）在翡翠台首播，不過此劇已經在3月16日於內地優酷平台率先播出，瞬間在網上掀起熱話，不少有份參與演出的演員更加成焦點。

身家豐厚的戴祖儀曾有被包傳聞

想不到身家豐厚的戴祖儀亦曾有被包傳聞：「由細到大我都係同爹哋媽咪一齊住，嗰陣啱啱入行冇耐，竟然有位女藝人周圍同人講，話我住嗰度係有老闆，當時好嬲，我都算係公認唔需要被包養，點解可以作啲咁嘅故仔對待另一個女仔？」戴祖儀當時直接找對方對質：「呢樣嘢對女仔嚟講係非常詆毀人格，我咪直接問佢點解要咁講，佢唔認唔緊要，但如果我唔出聲嘅話，對方只會變本加厲。」

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戴祖儀被周嘉洛借關係求上位

戴祖儀今次在劇中飾演律政司檢控官「林雅晴」，公公是高等法院法官、法官升遷委員會主席「方官」李成昌，不過戴祖儀不希望別人以為她靠背景而上位，所以一直低調與公公的關係。但原來男友「鄭邵文」周嘉洛早已得悉，並希望借女友而得到「方官」李成昌的青睞，在第16集「林雅晴」戴祖儀得悉男友「鄭邵文」周嘉洛因為她的背景而圖謀升職，結果一怒之下決定分手，「林雅晴」戴祖儀的絕望表情，令不少人戥她傷心。劇集在內地播出後，惹來不少迴響，戴祖儀亦有在小紅書貼上與「鄭邵文」周嘉洛的拍拖相並說：「拒絕戀愛腦，由林雅晴做起。如果愛情的本質並不純粹夾雜着利益和雜質，那我寧願不要，男人從來不是生活中的必需品，腦子才是。」有人留言表示支持：「同意這段感情點到即止最好。」、「今天看到更新的最后一刻心梗了。」、「功利少年。」、「看完了，分的好。」、「就是喜歡獨立清醒大女主。」、「那方官也放心了。」

戴祖儀被指富二代兼隱形小富婆

戴祖儀在現實生活中，亦曾遇過不少渣男，早前曾在網上節目上自爆過去兩年一直被一名圈中男藝人瘋狂追求兼騷擾，雖然已經表明係「冇可能」，但對方行為「好危險、好恐怖」，令她身心大受困擾。戴祖儀近日在訪問上，提及曾親眼撞破當時男友牽著另一女生的手，當時媽咪和細佬都在身旁，於是她忍著淚水與媽咪離開商場，後來折返商場尋找男友的蹤影，其後男友曾有「求饒」，但戴祖儀最終選擇灑脫分手。戴祖儀畢業於英國萊斯特大學法律系，不過她未有繼續考律師牌，選擇返參加歌唱比賽加入娛樂圈。戴祖儀爸爸是地產公司高層，家境富裕的傳言甚囂塵上，戴祖儀因不時於IG晒家居日常，間接令複式豪宅曝光，屋內有旋轉長樓梯與極高樓底，還有大量貴價藝術品擺設，家境再引網民討論。但戴祖儀則多次否認自己是富二代及圈中隱形小富婆己只是投資眼光獨到，運氣不俗，以早前為例，出售為數6,888隻的「草泥馬NFT」作品，15分鐘內火速勁賺500萬元。另外熱愛收藏藝術品的她，有兩個倉收納過百萬元的畫、Figure和玩具，善價而沽，在不久之前又大晒炒價35萬的ROLEX Day-Date系列名錶。

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