朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面

TVB上位小生朱敏瀚在2024年被爆與港姐冠軍出身的陳曉華（Hera）撻着，雖然曾被拍到同遊日本及拍拖睇騷，狀甚甜蜜，但雙方只曾大方承認正在了解中，不過今日（21日）朱敏瀚（朱仔）到中環出席《飛常日誌II》宣傳活動時，將陳曉華降level成同事，更坦言自己已單身一段時間。

朱敏瀚與陳曉華分手認單身一段時間

朱敏瀚在劇中飾演的「Captain K」被網民大讚好cool又有型，他坦言自己也很喜歡這個角色，問到是否知道女友陳曉華是否有睇劇時？他表示唔清楚，又指與女方沒有聯絡，問兩人是否已分手？朱仔說：「我單身咗一段日子，但成件事係正面嘅，呢段時間更加清楚我身邊好多人錫我。」

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朱敏瀚與陳曉華沒有聯絡

朱敏瀚續說：「我年頭跛腳，好快要做手術，跟住我班朋友要我做完手術差唔多一個禮拜之後已經即刻捉我去訓練，跟住好快玩咗個HYROX，即成件事我都係好猛烈嘅一個狀態，就算而家我哋開劇，開劇個狀態都好猛烈，所以成件事呢個過程都係好正面嘅。」至於問到單身多久？朱敏瀚表示已一段時間，問到年頭傷腳的時候是否已單身，他只表示是「一段時間」，再追問是否雙腳的時候已經單身了一段時間？他說：「一段時間啦！」問到與陳曉華是否仍然是朋友？他則表示「冇聯絡喇！」

朱敏瀚表示涉及其他人的事不說

至於是否覺得可惜？朱敏瀚表示涉及其他人的事不說，但最緊要是大家都開心，健康和幸福及工作順利，提到公司安排兩人合作是否接受？朱敏瀚說：「接受，做嘢OK呀！我哋可以公事上合作，私下就冇聯絡，但成件事正面嘅，大家放心唔好咁驚訝。」再追問兩人的關係，他則表示與郭柏妍一樣是「同事」。去年《東周刊》 曾報道指陳曉華和朱敏瀚於西灣河築愛巢共賦同居，但到了年底兩人感情出現暗湧，有指朱敏瀚不用工作時，不單抽時間陪伴，還積極出招箍實她，最後陳曉華已搬回西灣河的愛巢，繼續好好了解對方。

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