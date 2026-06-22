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BIGBANG大聲驚傳熱戀KARA齡智？被指親密看MAMAMOO演唱會 公司回應戀情傳聞

影視圈
更新時間：15:12 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:12 2026-06-22 HKT

人氣韓團BIGBANG成員大聲近日與女團KARA成員許齡智傳出戀愛消息。兩人日前被目擊相約觀看女團MAMAMOO的演唱會，期間因互動密切而引發外界對其戀情關係的猜測。對此，大聲所屬的經理人公司已迅速發表官方聲明予以否認。

大聲、齡智及效定支持MAMAMOO演唱會

本月20日，大聲、齡智以及Oh My Girl成員效定一同前往支持MAMAMOO演唱會。有網民拍攝到大聲與齡智手持MAMAMOO應援棒，並在觀眾席貼近交談，舉止顯得相當熟稔。相關照片在網上曝光後，隨即在社交平台上引發兩人的熱戀傳聞。

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經理人公司澄清大聲與齡智緋聞

針對緋聞，大聲的經理人公司R&D Company於今日（22日）作出正式回應。公司表示，大聲與齡智因共同錄製大聲主持的YouTube網路節目《家大聲》而建立交情，此次是與同行友人一同觀看演唱會。官方強調，兩人僅是關係友好的演藝圈同事，戀愛傳聞純屬子虛烏有。

齡智曾於去年5月擔任《家大聲》的節目嘉賓。同年11月，BIGBANG隊友太陽在節目中亦曾開玩笑撮合兩人，稱他們性格合拍。當時大聲隨即笑著澄清，透露太陽平時就喜歡開這類玩笑，並舉例連女歌手請夏上節目時，太陽也會給予同樣的正面評價。

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