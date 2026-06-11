BIGBANG香港演唱會2026｜11月登陸啟德主場館 傳採實名制防黃牛 票價、開售日期、座位表一文睇清

韓國天團BIGBANG的VIP們注意！早於去年已預告合體的BIGBANG，今日（6月11日）終於正式重磅宣布，為慶祝出道20周年，G-Dragon（GD）、太陽及大聲3子將舉行睽違9年的世界巡迴演唱會！今次規模盛大BIGBANG巡迴演唱會，涵蓋亞洲、北美、歐洲及大洋洲等多個地區，而香港站更落實於11月強勢登陸啟德主場館，勢必掀起全城搶飛熱潮！

💥 出道20周年大陣仗回歸 3子踏上全球舞台

自BIGBANG宣布今年合體後，全球粉絲一直引頸以待。今次《BIGBANG 20周年世界巡迴演唱會》是他們相隔9年後再度正式合體開騷，對於能夠再次一睹G-Dragon、太陽及大聲同台演出，令一眾樂迷相當興奮！

主場館

BIGBANG演唱會香港站落實11月啟德主場館主場館開唱

對於香港粉絲來說，最關心的當然是香港站的詳情！BIGBANG香港演唱會定於11月13日至15日，一連三日於全新落成的啟德主場館主場館舉行。消息一出隨即引發本地樂迷熱烈迴響，網上討論區瞬間瘋狂洗版。至於大家最關心的細節，包括開售日期、票價、座位等資訊，還有T.O.P會否回歸，《星島頭條》曾收到獨家消息 ，今次BIGBANG演唱會主辦方將會採用「實名制」購票方式，確保門票能夠公平發售，杜絕「黃牛」炒賣及有假門票出現，令粉絲可以安心入場，目前仍有待官方進一步公布，屆時將會為各位粉絲密切留意最新消息，準備瘋狂搶飛！

📅 BIGBANG 20周年世界巡迴演唱會時間表 (2026年)

《BIGBANG 20周年世界巡迴演唱會》巡唱首站將於8月在韓國高陽體育場揭幕，隨後大軍將移師北美及歐洲舉行殿堂級的巨蛋及體育場級別演唱會，再強勢回歸亞洲！

亞洲區 - 韓國首站

8月21至23日： 韓國 - 高陽體育場

北美及歐洲區

9月5日： 美國 - 奧克蘭

9月11日： 美國 - 新澤西州 MetLife Stadium

9月19日： 法國 - 巴黎法蘭西體育場

9月26日： 英國 - 倫敦熱刺球場

亞洲區

10月10至11日： 台北 - 小巨蛋

10月17日： 新加坡

10月24至25日： 越南 - 河內

11月7日： 泰國 - 曼谷

11月13至15日： 香港 - 啟德主場館

BIGBANG在2017年曾以五人完整陣容在香港舉辦演唱會

BIGBANG 對上一次在香港合體舉辦演唱會，已經是2017年1月21日及22日於啟德郵輪碼頭（東九龍郵輪碼頭廣場）舉行的《BIGBANG10 THE CONCERT - ‘0.TO.10’ FINAL IN HONG KONG》，這場演唱會對 VIP（BIGBANG 粉絲暱稱）來說有著非常特殊的意義，是BIGBANG在香港首個大型戶外演唱會，每場容納近 30,000 人，現場氣氛極為震撼，同時這是成員 T.O.P 入伍前，BIGBANG 五人完整陣容在香港的最後一次演出，成員們當時坐在巡演花車上繞場一周，與戶外廣場的粉絲近距離互動，成為無數粉絲的珍貴回憶。