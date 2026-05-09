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BIGBANG 6月合體襲港《Mega K-POP》演出夢碎 GD發聲明不會參加 隊友太陽、大聲未表態

影視圈
更新時間：14:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:00 2026-05-09 HKT

韓國天團BIGBANG早於2006年出道，為慶祝入行20周年，隊長G-DRAGON（GD）聯同隊友太陽及大聲，早前在美國Coachella音樂節預告今年8月合體舉行世界巡迴演唱會，讓「V.I.P」（BIGBANG粉絲暱稱）大為期待。日前網上流傳BIGBANG將於6月6日來香港預熱演出大型音樂盛事，昨晚（8日）G-DRAGON的官方微博針對演出發文，引起網民關注。

G-DRAGON確定不參加《Mega K-pop》

「GD」G-DRAGON昨日在官方微博以英文發文：「【通知】我們謹此通知各位粉絲，GD將不會參加《Mega K-pop Concert in Hong Hong》。請各位粉絲理解，並請留意此訊息，以免對本次活動產生任何誤解。」

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日前主辦宣布《Mega K-pop Concert in Hong Hong》將於6月6日假中環海濱活動空間舉行，網上同日流傳BIGBANG的三位成員GD、太陽及大聲將會參與表演，同場還有新晉男團NOWZ、男女混合團體ALLDAY PROJECT參與。昨日大會在社交平台公布首組演出名單正有NOWZ，怎料GD宣布不會參加。

GD大聲5月初曾現身澳門演出

至於GD的BIGBANG隊友太陽及大聲，目前未有發表是否出席《Mega K-pop Concert in Hong Hong》。太陽近日忙於為5月18日發行的新專輯《QUINTESSENCE》宣傳，而大聲於5月初曾與GD現身在澳門舉行的《K-SPARK in MACAU》，二人當日大愛歡迎，場面一度混亂，GD在台上演唱歌曲《POWER》時，台下更有觀眾爆發肢體衝突，大打出手。

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