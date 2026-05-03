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G-Dragon澳門登台爆衝突場面 女粉絲台下互毆扯頭髮 拼盤演唱會亂象頻生觀眾失控片流出

影視圈
更新時間：15:30 2026-05-03 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-03 HKT

韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD）與隊友大聲，昨晚（2日）於澳門《K-SPARK》拼盤演唱會登台，吸引三萬名粉絲捧場。然而，當GD在台上演唱其經典歌曲《POWER》時，台下觀眾席竟爆發激烈肢體衝突。現場有4名女粉絲因爭執而大打出手，不僅互扯頭髮，甚至跌倒在地後依舊拳打腳踢，火爆場面與台上的精彩演出形成強烈對比，引發網民討論。

演唱會場內情況混亂保安懶理

其實這場演唱會的混亂場面不僅止於粉絲打架，據指，當晚活動從觀眾入場開始便狀況不斷，負責開場的女團KiiiKiii登場時，仍有大批觀眾未能進場。演出期間，更有大批粉絲為了更近距離一睹偶像風采，竟無視規定搬動椅子衝向前方，導致後方觀眾視線嚴重受阻，不斷有人以普通話高喊：「坐下！」甚至有人冒險「騎膊馬」及踩上椅子觀看，但現場保安人員對此亂象卻反應冷淡，讓場內秩序近乎失控。

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GD與大聲宣布BIGBANG將開演唱會

儘管現場狀況頻出，GD與大聲仍敬業完成演出。大聲獻唱了多首Solo歌曲，並因口誤將澳門說成美國Coachella音樂節而引發笑聲。壓軸登場的GD則帶來《Crayon》、《CROOKED》等多首人氣作品，更驚喜宣布BIGBANG將於今年8月展開世界巡迴演唱會。演唱會最後，GD從後方擁抱大聲，兩人牽手離場畫面溫馨。

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