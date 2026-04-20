GD宣布BIGBANG 20周年巡唱8月展開 i-dle北美10站演出全數煞停

韓國天團BIGBANG繼上周初登Coachella音樂節舞台後，昨日（19日）再於該音樂節上進行第二周表演。G-Dragon（GD）、太陽和大聲均換上新look登台，GD換上一身紅白色軍裝外套配牛仔褲，太陽則以網狀大U背心展現雄厚胸肌，大聲則以皮褸牛仔褲rock look示人。三人登場即以《BANG BANG BANG》、《Fantastic Baby》、《Sober》等經典勁歌炒熱現場氣氛。而本周歌單與上周大致相同，僅將《Bad Boy》替換為《Bae Bae》，整體表現依然充滿活力和感染力。

BIGBANG 5月出新歌？

在演唱最後一首歌曲《Still Life》時，GD在原本屬T.O.P的饒舌段落中再度向天空致意，象徵與前隊友感情不變。三人隨後向全球V.I.P（BIGBANG粉絲名稱）致謝，GD更驚喜宣布「BIGBANG 20周年巡迴演唱會將於今年8月展開」，此語一出立刻引爆粉絲熱議。在Coachella音樂節過後，三人將全情投入籌備20周年巡唱，有粉絲估計他們將於5月推出新歌。

i-dle重新調整北中美行程

而韓國女團i-dle亦已於2月展開她們的2026世界巡迴演唱會，原定在亞洲巡迴過後，將於8月展開北美站演出。但今日（20日）其所屬公司Cube娛樂突然宣布她們於北美舉行的10場演唱會將全數喊停，包括︰加拿大漢密爾頓和奧克蘭，美國紐瓦克、費城、亞特蘭大、奧蘭多、聖安東尼奧、洛杉磯和西雅圖，以及墨西哥墨西哥城。Cube娛樂解釋指：「在綜合考量全球活動方向、當地日程及基礎設施條件後，決定重新調整北中美行程。」

i-dle取消演出因為呢個原因？

雖然官方未提及取消演出的確實原因，但不少網民分析，近期燃油附加費劇烈上漲，對於人強馬壯的巡演團隊來說，機票成本已經相當驚人。加上大型音樂活動中猖獗的「白金票價」（Platinum ticket pricing）制度，以及轉售平台上黃牛票價居高不下，顯著影響了歌迷的購票能力，令他們不得不喊停。不過i-dle仍會照原定計劃於7月發行新專輯，並將於7月31日為芝加哥Lollapalooza音樂節舞演出。