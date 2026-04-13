《K-SPARK in MACAU》G-DRAGON、大聲強勢登場 5.2澳門戶外表演區演出

《K-SPARK in MACAU》日前公布由韓國女團KISS OF LIFE打頭陣，今日再釋出四組演出單位名單，當中包括G-DRAGON（GD）、大聲、P1Harmony、KiiiKiii，共五組演出單位集結澳門，豪華卡司將以更具創意的舞台企劃與製作規格，為觀眾帶來全面升級的現場體驗。《K-SPARK in MACAU》將於2026年5月2日，晚上7時在澳門戶外表演區舉行。購票詳程大會隨後公布。

GD驚喜演出

G-DRAGON作為亞洲流行文化代表人物之一，演出從來不只是一場表演，更像是「舞台美學的示範」。其個人風格辨識度高，從節奏選擇、舞台走位到整體氛圍塑造，皆具強烈主導性，擅長在短時間內凝聚全場視線並拉高情緒曲線。G-DRAGON的舞台代表著更高密度的能量輸出與更強的記憶點，亦被視為本次活動最受矚目的核心焦點。

大聲回歸舞台

大聲一向以穩定的現場實力與強烈感染力著稱，能以直接、真誠的舞台互動把觀眾情緒快速帶入演出氛圍。相較於偏重視覺衝擊的舞台類型，大聲的魅力更多來自聲線、節奏掌控與臨場反應，特別擅長把「可跟唱、可共鳴」的現場感做出層次，為整體演出注入更具溫度與凝聚力的段落，亦讓舞台內容在張力之外保留更耐聽、耐看的情緒鋪陳。

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P1Harmony 爆發魅力

新生代男團P1Harmony憑強烈舞台魅力與高完成度表演，逐步累積人氣。對於偏好高能量舞台的觀眾而言，P1Harmony的段落常是全場最具速度感與衝擊力的環節之一，也讓本次卡司在「表演密度」上更完整。

KISS OF LIFE 唱功紮實

KISS OF LIFE自2023年出道後，憑紮實唱功與舞台實力迅速累積關注。其舞台往往兼顧音樂性與觀賞性，對於追求新鮮度與舞台完成度的觀眾而言，KISS OF LIFE預料將成為整晚演出中最具驚喜感的亮點。

KiiiKiii呈現新鮮感

KiiiKiii作為新銳勢力，其亮點在於風格辨識，與舞台呈現的「新鮮感」。KiiiKiii的加入不僅擴展觀眾層，也讓整體演出從「明星焦點」延伸至「新勢力觀察」，提升話題延燒的可能性。

《K-SPARK in MACAU》

日期：2026年5月2日（星期六）

時間：晚上7時

地點：澳門戶外表演區

票價：有待公佈

購票方法：有待公佈