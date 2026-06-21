高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份丨一周星星

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（21日）在翡翠台播出！今集主持王鎮泉邀請到熱播劇集《飛常日誌II》的四位演員：高海寧、馬國明、周嘉洛及戴祖儀擔任嘉賓。高海寧在節目中剖白演藝生涯的辛酸史，更首度披露曾因拍攝掌摑戲而導致面部受傷的內幕！

高海寧拍掌摑戲慘留陰影

在討論拍劇辛酸的環節中，高海寧大爆對「掌摑戲」充滿陰影。有別於馬國明、周嘉洛及戴祖儀「寧願被人掌摑」的選擇，高海寧坦言以往也抱持同樣想法，直到一次慘痛經歷：「我試過畀人冚咗一巴掌，入咗醫院！」她憶述，當時對手用力過猛，力度之大竟令她「擘唔大個口」，甚至導致面部歪斜，半邊臉失去知覺，需要立即入院接受治療！她更透露，自此有臉歪的情況，拍正面照時，有一邊嘴角的角度會較低。為此，她事後還需接受正骨治療，但她未有在節目中透露打人者的身份，旁人紛紛問道對方是否演戲經驗不足，高海寧始終未有說出對方是誰。而這次經歷為她帶來極大陰影，因此她坦言日後十分抗拒接拍被掌摑的角色。

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高海寧視佘詩曼為終極偶像

另外，高海寧亦重溫了昔日的劇集片段，她自爆曾因《使徒行者》中的角色難以掌控而產生極大壓力，甚至演到自我懷疑而崩潰痛哭。不過，演藝路上亦有令她暖心的人與事，她特別提及拍攝劇集《賭城群英會》拍攝一場哭戲時，因情緒無法銜接而流不出眼淚。當時正拍攝她的特寫鏡頭，對手佘詩曼即使只拍到她的背面，仍完全投入跟着哭，更即興加了一句對白，觸動了高海寧的情緒，讓她「鼻頭一酸」成功哭出來。

高海寧深受感動地說：「當時我才知道，原來一個好的前輩，是會願意幫你的，即使那是在拍我的特寫。」她表示，佘詩曼的專業和窩心舉動，讓她明白真正演員的榜樣是怎樣的，「自此之後，我就很喜歡阿佘」，並將對方視為奮鬥目標與頭號偶像。

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高海寧化身「空中飛人」

談及正在熱播的TVB劇集《飛常日誌II》，高海寧表示拍攝過程充滿火花，更笑指同劇演員洪永城的「暖男」行為極具感染力，令她幾乎每一場戲都被洪永城感動到落淚。由於工作繁忙，高海寧與馬國明、周嘉洛、戴祖儀均是名副其實的「空中飛人」，高海寧透露曾創下連續10日穿梭於不同城市機場的誇張紀錄。

馬國明回顧《碧血劍》跑龍套歲月

節目中，男主角馬國明亦大方回顧出道初期的青澀歲月。剛從TVB藝員訓練班畢業時，馬國明首部參演的劇集是《碧血劍》，他笑言對這部劇印象最深，因為當時飾演守門小兵，「出場跟住就死咗」。

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馬國明激讚黃子華神級演技

此外，馬國明亦重溫了2000年與黃子華合作神劇《男親女愛》的趣事，當年他在歌曲《小小強》MV中扮演曱甴，手持魚骨造型結他扮彈奏，畫面極度惹笑。馬國明表示對黃子華的神級演技深感佩服，當年即使沒有自己的戲份，也會特意留在片場觀摩黃子華的演出。談到掌摑戲，馬國明與周嘉洛、戴祖儀口徑一致，表示寧願捱摑也不願打人，以免錯手弄傷對手。

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戴祖儀自封完美旅行伴侶

至於同樣熱愛旅遊的戴祖儀，行程比高海寧更誇張，自爆近月已飛往四個不同地方，曾有21日不在香港。屬於「J型人格」（習慣提前規劃行程）的戴祖儀，自誇是「冇得頂旅行腳」，出遊時能身兼多職：「我做埋攝影師、做埋司機揸埋車，仲知影相最靚位喺邊，更會展現男友力幫忙攞嘢！」絕對是完美的旅行伴侶。

戴祖儀激讚張馳豪帶來視覺享受

此外，戴祖儀在《飛常日誌II》中與新加入飾演機場保安的張馳豪有不少對手戲，她對這位拍檔讚不絕口，直指與張馳豪合作是「視覺上的享受」。

