賈曉晨晒全家福賀樊少皇53歲生日 JJ零死角美貌超搶fo 兩個女無視鏡頭各有各忙

動作演員樊少皇近日迎來53歲生日，老婆賈曉晨（JJ）在社交平台上，大晒一家四口溫馨慶生的合照，畫面溫馨。相中可見，賈曉晨精心為老公準備了寫著「Louis 生日快樂」的精緻蛋糕。 當天賈曉晨身穿簡約休閒服、頭戴棒球帽，依偎在丈夫身旁，露出甜美笑容，皮膚白皙緊緻，散發著濃濃的少女感。網民紛紛驚歎她保養得宜，絕對是零死角的逆齡美女，更留言大讚二人越來越有「夫妻相」，幸福滿瀉。

影合照賈曉晨兩位千金各有各忙

在樊少皇的生日大合照中，當父母正甜蜜地對着鏡頭展現幸福笑容時，兩位千金卻各有各忙，長女「小飯兜」全程掛住低頭專心玩手機，完全無望鏡頭；而細女「小飯團」亦同樣被其他事物吸引，視線移開沒有看著鏡頭，終於留下一張一家四口最自然、最無修飾的幸福生日照片。

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賈曉晨經常呻老公不解溫柔

自2016年與樊少皇結婚後，賈曉晨便將生活重心逐漸轉移至家庭，專心相夫教女，一家四口現居於內地。賈曉晨為了照顧兩女盡心盡力，但近年她卻被網民戲稱為「婚變界KOL」，皆因她不時在微博發文吐苦水，大呻丈夫不解溫柔，甚至曾直言「一日要諗50次離婚」。不過，這對歡喜冤家每次「耍花槍」後總能迅速言歸於好，雖然曾被網民質疑是藉此吸引流量，但也證明了兩人感情其實相當穩固。

賈曉晨兩女遺傳母親美貌基因

除了照顧家庭與偶然拍劇，賈曉晨近年更成功轉型為KOL，不時在社交平台分享生活點滴與親子互動，吸引大量粉絲關注。賈曉晨本來就是高顏值美女，擁有回族血統的她，更將優良的美女基因完美遺傳給兩個寶貝女。「小飯兜」與「小飯團」五官精緻、雙眼水汪汪，盡得母親真傳。每次兩位千金的相片曝光，都會引來大批網民激讚「兩個女都超級靚女」、「完美繼承媽媽神仙顏值」，絕對是星味十足的星二代。

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