賈曉晨樊少皇兩女兒樣貌各走極端？長女遺傳仙氣美貌似足媽媽 細女顏值截然不同

現年43歲的賈曉晨，近年移居內地生活，慢慢淡出幕前，但仍不時在小紅書分享近況，她於2016年跟樊少皇結婚後，先後誕下兩女，分別是8歲的「小飯兜」及5歲的「小飯團」，而她有女萬事足，搵錢養家重任交給丈夫，她則專心相夫教女，賈曉晨雖然已為人母，但臉上完全沒有歲月痕跡，而且將她的美女基因，遺傳給了女兒，尤其是長女跟媽媽成個餅印，而細女則更似爸爸樊少皇，偏向活潑好動，兩姊妹都甚為可愛，百分百是最美星二代。

賈曉晨大呻樊少皇不解溫柔

賈曉晨近年被封為「婚變界KOL」，經常在微博發文吐苦水，大呻丈夫樊少皇不解溫柔，她曾表示「一日要諗50次離婚」，雖然如此，但夫妻二人又很快言歸於好，被網民質疑她藉此吸引流量。賈曉晨本人固然是高顏值、零死角美女，而且將她的回族美女基因遺傳給女兒，她也不時分享囡囡的靚相，近日賈曉晨再更新女兒近況，三母女的外貌，更成為了網上熱話。

賈曉晨美女基因遺傳給女兒

賈曉晨皮膚白滑，外貌凍齡，完全不似兩女之母，更看不出真實年齡，讓人又羨又妒，但更令網民驚訝是她女兒的長相，大女「小飯兜」留著長髮，跟媽媽一樣也是皮膚滑溜，眼神十分靈動，天生美人胚子，有潛質加入娛樂圈，女承母業。至於妹妹「小飯團」梳著齊陰髮型，紮著孖辮，有著一對大眼睛，外貌偏向似爸爸樊少皇，好動活潑，也是人見人愛的甜美模樣，兩姊妹各有不同美態，絕對是引人生女的最佳例子。

賈曉晨事業高峰期爆出跟樊少皇相戀

賈曉晨於2006年參加《美女廚房》，憑著清甜外貌，很快已成為宅男殺手，之後拍過多齣無綫劇集，包括《飛虎》、《怒火街頭2》、《名媛望族》等，在事業高峰之際，忽然爆出跟樊少皇相戀，並長駐內地陪伴男友，直至2016年二人拉埋天窗，並育有兩名可愛女兒，現在女兒開始長大，賈曉晨更多了私人時間，隨時再次重返幕前，甚至母女檔演出，值得期待。

