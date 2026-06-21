李嘉欣56歲生日與老公許晉亨放閃 「筷子腿」旁放12萬Hermès袋 粉金長髮白滑肌膚極凍齡

李嘉欣自1988年贏得港姐冠軍後，多年來「最美港姐」的寶座無人能及。昨日（20日），這位凍齡女神迎來了她的56歲生日，並在社交平台上分享了一張與老公許晉亨的親密合照，瞬間引發熱議。照片中，李嘉欣一頭時尚的粉金色長捲髮，身穿一襲粉色露肩上衣，不僅大方展露白滑香肩與修長美腿，身旁更隨意地放著價值約12萬港元的Hermès Constance手袋，盡顯闊太的奢華品味。她與老公許晉亨頭貼頭，懷中抱著可愛的白色愛犬，臉上掛著幸福滿溢的笑容，整個畫面溫馨而甜蜜，完全看不出歲月在她身上留下的痕跡。

李嘉欣趁兒子英國留學享受二人世界

李嘉欣的兒子許建彤日漸長大，並於前年遠赴英國入讀著名的貴族寄宿學校威靈頓公學，李嘉欣與許晉亨也迎來了更多的二人世界，婚姻生活彷彿回到熱戀時期。夫妻倆的感情並未因時間而沖淡，反而愈發深厚。從早前被媒體捕捉到他們結伴欣賞草蜢演唱會，到一同飛往世界各地旅行，無不展現出他們之間無可取代的甜蜜。就在不久前，二人還共赴日本，展開一次賞櫻之旅，李嘉欣分享的旅遊美照中，她在櫻花雨下展露的甜美笑容，網民紛紛讚嘆她不愧有「大美人」之名。

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傳李嘉欣與老公每月領200萬生活費

李嘉欣的「凍齡」神話與她的闊太生活密不可分，自2008年嫁給富商許晉亨後，她便逐漸淡出幕前，專心相夫教子，有傳許晉亨的父親、已故船王許世勳在2018年離世後，留下了高達420億港元的龐大遺產。這筆巨額資產交由家族信託基金管理，而李嘉欣與許晉亨夫婦每月可從中領取200萬港元作為生活費，二人現居住在由家族持有的東半山頂級豪宅「曉廬」，生活富貴無憂。

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