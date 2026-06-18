Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-18 HKT

有「最美港姐」之稱的李嘉欣（Michele）在2006年6月與富商許晉亨公開承認戀情，兩人在2008年結婚並育有一子許建彤（Jayden），婚後一直養尊處優，一家三口幸福美滿。自從兒子許建彤到英國貴族寄宿學校威靈頓公學讀書後，李嘉欣與老公許晉亨的生活更見精彩，活得像熱戀中的情侶，過着令人稱羨的「頂級富貴少奶」生活。

李嘉欣名媛好友非富則貴

貴為「百億少奶」的李嘉欣，身邊的朋友個個非富則貴，日前李嘉欣與一班名媛好友為李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）慶祝生日，這個上流貴婦圈個個都是豪門貴婦，身份都不簡單，她們的一舉一動都成為外界焦點，李嘉欣因凍齡的外貌與高雅氣質，即使站在邊緣位置，在合照中依然白到發亮、非常搶眼，甚至常被稱讚「艷壓現場其他名媛」。

相關閱讀：李嘉欣絕美零濾鏡狀態曝光 露肩背心襯Hermès袋盡顯百億闊太貴氣 倫敦現身疑探留學囝囝

湯鎮業前妻姜坤和前歌手蔡安蕎都有出席

李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）日前舉行生日會，不少城中名媛好友都有出席。除了李嘉欣之外，永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、已故富商邱德根孫女邱詠賢（Wendy）等都有出席，還有黃祥興（前名黃長興）舊愛曾有「友坂里惠師妹」之稱梁寶賢（Bibi）、湯鎮業前妻姜坤和已轉行做證券公司副總裁的前歌手蔡安蕎，大家站在一起影大合照，含金量極高！

王晶曾指許晉亨夫婦每月領取200萬生活費

其實李嘉欣當在娛樂圈工作，已經是有名的富婆，除了亮麗外型讓她戲約不斷，廣告價碼更一度喊破3百萬港幣，加上自己投資債券賺進大筆金錢之外，名下還有兩棟豪宅，當年34歲的李嘉欣保守估計身價超過2億港幣。王晶曾指許晉亨的父親許世勳在2018年過世後，留下約420億港元遺產，交由家族信託基金管理，許晉亨夫婦每月從中領取200萬港元生活費：「對他們來說他們很不願意，太少了。你買一個普通Hermès80萬了，那算甚麼200萬。」而許晉亨與李嘉欣及兒子Jayden一家居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。

相關閱讀：55歲李嘉欣難敵歲月髮量減少？  網民指陽光底下問題明顯  賞櫻低調放閃令人艷羨

Jayden入讀英國百年名校突飛猛進

李嘉欣不僅是選美冠軍，更是一位名副其實的學霸，她畢業於香港傳統名校瑪利諾修院學校，曾在香港中學會考中取得2A、7B的優異成績，其中英文及聖經科更考獲A級，語言天賦極高，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語及意大利語共7種語言。在她的悉心栽培下，兒子Jayden的教育之路同樣矚目，從幼稚園就讀維多利亞，到小學先後入讀拔萃男書院附屬小學及香港國際學校，再到如今入讀英國百年名校，Jayden的學業成就斐然，盡得母親真傳。在2026年初回港過年時，被傳媒及網民發現其身高已急速突飛猛進，直逼190 cm，比171cm 的媽媽高出大半個頭，一家三口溫馨出巡的畫面不時時引起熱議。

 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
18小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
20小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
18小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
22小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
11小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
21小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
22小時前
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
生活百科
16小時前
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
90後情侶4度抽籤終圓上車夢 508萬購西沙兩房 靠軟裝建安樂窩「買樓唔係越大越好」
樓市動向
3小時前
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果取隊史第一分。路透社
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果民主共和國取隊史第一分
足球世界
6小時前