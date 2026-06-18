李嘉欣與湯鎮業前妻躋身頂級名媛圈子 閃爆李國寶新抱生日會 上流貴婦圈位位身份顯赫

有「最美港姐」之稱的李嘉欣（Michele）在2006年6月與富商許晉亨公開承認戀情，兩人在2008年結婚並育有一子許建彤（Jayden），婚後一直養尊處優，一家三口幸福美滿。自從兒子許建彤到英國貴族寄宿學校威靈頓公學讀書後，李嘉欣與老公許晉亨的生活更見精彩，活得像熱戀中的情侶，過着令人稱羨的「頂級富貴少奶」生活。

李嘉欣名媛好友非富則貴

貴為「百億少奶」的李嘉欣，身邊的朋友個個非富則貴，日前李嘉欣與一班名媛好友為李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）慶祝生日，這個上流貴婦圈個個都是豪門貴婦，身份都不簡單，她們的一舉一動都成為外界焦點，李嘉欣因凍齡的外貌與高雅氣質，即使站在邊緣位置，在合照中依然白到發亮、非常搶眼，甚至常被稱讚「艷壓現場其他名媛」。

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湯鎮業前妻姜坤和前歌手蔡安蕎都有出席

李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）日前舉行生日會，不少城中名媛好友都有出席。除了李嘉欣之外，永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（Jenny）、已故富商邱德根孫女邱詠賢（Wendy）等都有出席，還有黃祥興（前名黃長興）舊愛曾有「友坂里惠師妹」之稱梁寶賢（Bibi）、湯鎮業前妻姜坤和已轉行做證券公司副總裁的前歌手蔡安蕎，大家站在一起影大合照，含金量極高！

王晶曾指許晉亨夫婦每月領取200萬生活費

其實李嘉欣當在娛樂圈工作，已經是有名的富婆，除了亮麗外型讓她戲約不斷，廣告價碼更一度喊破3百萬港幣，加上自己投資債券賺進大筆金錢之外，名下還有兩棟豪宅，當年34歲的李嘉欣保守估計身價超過2億港幣。王晶曾指許晉亨的父親許世勳在2018年過世後，留下約420億港元遺產，交由家族信託基金管理，許晉亨夫婦每月從中領取200萬港元生活費：「對他們來說他們很不願意，太少了。你買一個普通Hermès80萬了，那算甚麼200萬。」而許晉亨與李嘉欣及兒子Jayden一家居住在由家族持有、位於東半山司徒拔道的豪宅「曉廬」。

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Jayden入讀英國百年名校突飛猛進

李嘉欣不僅是選美冠軍，更是一位名副其實的學霸，她畢業於香港傳統名校瑪利諾修院學校，曾在香港中學會考中取得2A、7B的優異成績，其中英文及聖經科更考獲A級，語言天賦極高，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語及意大利語共7種語言。在她的悉心栽培下，兒子Jayden的教育之路同樣矚目，從幼稚園就讀維多利亞，到小學先後入讀拔萃男書院附屬小學及香港國際學校，再到如今入讀英國百年名校，Jayden的學業成就斐然，盡得母親真傳。在2026年初回港過年時，被傳媒及網民發現其身高已急速突飛猛進，直逼190 cm，比171cm 的媽媽高出大半個頭，一家三口溫馨出巡的畫面不時時引起熱議。