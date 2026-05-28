李嘉欣絕美零濾鏡狀態曝光 露肩背心襯Hermès袋盡顯百億闊太貴氣 倫敦現身疑探留學囝囝

55歲的李嘉欣，自1988年贏得港姐冠軍後，憑藉其驚為天人的美貌，多年來穩坐「最美港姐」的寶座。2008年，她嫁給富商許晉亨後，誕下愛子許建彤（Jayden），隨即淡出幕前，專心相夫教子，過著百億闊太生活。李嘉欣多年來無論樣貌還是身材，都維持在巔峰的「凍齡」狀態，是圈中公認的凍齡女神。近日她分享了一張在異國街頭的照片，網民猜測她正身處英國探望兒子，享受悠閒的親子時光。

李嘉欣飛倫敦疑探兒子Jayden

在這張最新的照片中，李嘉欣身處充滿古典歐式風格的紅磚建築前，背景極似倫敦的著名地標聖詹姆士宮。當日陽光猛烈，氣溫高達34度，李嘉欣一頭時髦的金髮在陽光下閃閃發亮，她戴著太陽眼鏡，露肩背心搭配米白長褲的隨意打扮，顯得輕鬆寫意，在零P圖下依舊明艷照人，皮膚白滑。然而，即使是如此休閒的裝扮，她肩上的一個灰色Hermès手袋，依然低調地彰顯了她百億闊太的非凡氣派。李嘉欣走在路上，心情顯得極為愉快，從背景推斷，此行極有可能是為了探望正在英國貴族學府威靈頓公學求學的兒子Jayden，母子情深，不言而喻。

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李嘉欣偕夫周遊列國晒恩愛

事實上，隨著兒子Jayden長大並遠赴海外升學，李嘉欣與丈夫許晉亨也迎來了更多的二人世界，甜蜜恩愛。從早前被捕捉到結伴欣賞草蜢演唱會，到一同飛往世界各地旅行，無不展現出他們深厚的默契。就在不久前，二人還共赴日本，在盛開的櫻花樹下享受了一場浪漫之旅。李嘉欣當時也大方分享了多張旅遊美照，照片中的她在櫻花雨下展露甜美笑容，凍齡美貌再度令人驚艷。

學霸兒子盡得李嘉欣優良基因

李嘉欣不僅是選美冠軍，更是一位名副其實的學霸，她畢業於香港傳統名校瑪利諾修院學校，曾在香港中學會考中取得2A、7B的優異成績，其中英文及聖經科更考獲A級，語言天賦極高，精通粵語、普通話、上海話、英語、葡萄牙語、日語及意大利語共7種語言。在她的悉心栽培下，兒子Jayden的教育之路同樣矚目，從幼稚園就讀維多利亞，到小學先後入讀拔萃男書院附屬小學及香港國際學校，再到如今入讀英國百年名校，Jayden的學業成就斐然，盡得母親真傳。

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