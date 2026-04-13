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55歲李嘉欣難敵歲月髮量減少？  網民指陽光底下問題明顯  賞櫻低調放閃令人艷羨

影視圈
更新時間：17:30 2026-04-13 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-13 HKT

現年55歲、被譽為「最美港姐」的李嘉欣（Michele）近日更新其社交媒體，分享了兩張在日本賞櫻的最新照片，她的狀態極佳，但卻被指髮量減少而引起網民熱議。

李嘉欣頭頂髮量稀少？

在其中一張近距離自拍照中，李嘉欣的凍齡美貌令人驚艷。照片中的她，皮膚白滑緊緻，幾乎看不見任何明顯的皺紋或歲月痕跡，再次印證了她保養得宜，「大美人」果然名不虛傳。然而，有細心的網民留意到，在陽光照射下，李嘉欣的髮際線似乎頗高，頭頂的髮量看起來比以往稀疏，略顯單薄，成為照片中的另一個焦點。

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李嘉欣賞櫻低調放閃？

另一張照片中，李嘉欣身穿深藍色鏤空上衣搭配白色闊腿褲，站在盛開的櫻花樹下，造型清新。這張全身照相信是由她的丈夫許晉亨操刀，從「老公視角」捕捉了她最美的一面，構圖和攝影技術均獲讚賞。雖然李嘉欣並未明言，但網民普遍認為這是夫妻倆的低調放閃，盡顯恩愛。

李嘉欣舉止優雅養尊處優

李嘉欣自1988年摘下香港小姐及國際華裔小姐后冠後，一直是公認的美人。婚後她嫁給富商許晉亨，育有一子許建彤（Jayden），專心相夫教子，過著幸福的百億闊太生活，並時常透過社交網絡分享生活點滴。這次的賞櫻之旅，也讓粉絲再次見證了她的優雅與魅力。

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