李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？

近日農曆新年不少在海外留學的星二代都回港與家人團年，有網民大年初四偶遇「大美人」李嘉欣與富商老公許晉亨，以及他們趁著假期從英國回港的兒子許建彤（Jayden），一家三口溫馨出巡的畫面引起討論。

李嘉欣一頭金髮超搶眼

Jayden目前正在英國留學，此次應是趁著學校假期回港與家人團聚。從小紅書上流傳的影片可見，李嘉欣頂著一頭搶眼的金色長髮，身穿紅色上衣搭配牛仔褲，在人群中星味十足。身旁疑似許晉亨的男子，則穿上一件青綠色的中式外套，顯得相當休閒。

15歲Jayden身高接近190cm

不過，全場焦點無疑是剛滿15歲的Jayden。身穿黑間白色上衣的他，身高突飛猛進，明顯比媽媽高出一個頭有多。對比李嘉欣171cm的官方身高，網民目測推斷Jayden身高已接近190cm，而且正值發育時期，身高可能還會繼續增長，完美繼承了父母的優良基因。

有網民在小紅書上補充，指Jayden「減肥了，牙齒弄好了，頭髮剪短了，變成大帥哥一枚」，大讚他外型愈發帥氣。此次回港，Jayden的暴風成長及驚人身高，讓他再次成為網上最具話題性的星二代之一。

