李嘉欣一部位露破綻似60歲？染「金色長曲髮」美如女團成員 跟老公情侶裝賀年極恩愛

被譽為「最靚港姐冠軍」的李嘉欣（Michele），自1988年當選後其美貌成為焦點。現年55歲的她與富商許晉亨結婚多年，育有一子，家庭生活美滿，夫妻二人更是經常公開放閃恩愛如初，簡直羨煞旁人。適逢馬年，李嘉欣與老公齊齊穿上紅色情侶裝，在社交媒體上向粉絲拜年，而她震撼性的「全金髮」新形象，更是引起網民熱烈討論。

李嘉欣全金髮變女團成員

從李嘉欣發佈的賀年照可見，她一改以往的深色長髮形象，換上一頭又長又捲的金色秀髮，造型極度吸睛，充滿新鮮感。照片中的她，皮膚緊緻白滑、臉上毫無皺紋，配上一頭金髮，不少網民大讚她仿如韓國女團成員，散發著滿滿的少女感，完全不像已經55歲，凍齡狀態令人難以移開目光。

李嘉欣一部位反映真實年齡？

但有眼尖的網民就將焦點放在李嘉欣的雙手上，從照片中抱著愛犬的手可見，她的手背青筋浮現，略顯乾瘦。有網民更將手部截圖，直指「對手呃唔到人」、「對手似60歲」，認為這雙手似乎在不經意間出賣了她的真實年齡，與她驚人的「凍齡」樣貌形成強烈對比。

李嘉欣情人節歎奢華美食

雖然手部狀態成為網民焦點，但無損李嘉欣的闊太生活。在早前的情人節，李嘉欣就有在IG分享與老公的慶祝活動，二人到高級餐廳享受燭光晚餐，雖然沒有親自出鏡，但她分享了當晚的奢華美食，一道用魚子醬砌成心型的精緻菜餚，就連餐巾也是心型，擺盤極具心思，浪漫又矜貴，足見夫妻二人結婚多年依然愛得甜蜜。

