李嘉欣赴英探留學兒子？趁機密會移英女星 與樂壇猛人索妻罕同框二人狀態曝光

「大美人」李嘉欣（Michele）與富商許晉亨一向疼愛兒子許建彤（Jayden），近日她飛往英國倫敦，疑探望正在當地留學的兒子。身在倫敦的她亦不忘與好友相聚，並在IG分享與著名音樂人雷頌德的模特兒太太梁家玉的合照，盡顯閨密情誼。

李嘉欣皮膚白皙緊緻

從李嘉欣的IG貼文可見，她與梁家玉在倫敦一家餐廳見面。相中，李嘉欣身穿粉色撞黑色的毛衣，皮膚白皙緊緻，美貌十年如一日，散發著優雅氣質。她身旁的梁家玉則以型格的灰色針織背心配搭白恤衫，笑容燦爛。

相關閱讀：55歲李嘉欣豪門闊太生活寫意 為頂級名媛閨密慶生個個家世顯赫 低調裝扮艷壓全場

李嘉欣與梁家玉敘舊

李嘉欣在帖文中寫道：「Catching up like yesterday, ladies's endless fun topics. Good to see you my friend.（像昨天一樣暢談，女士們有無盡的有趣話題。很高興見到你，我的朋友。）」字裡行間流露出與好友久別重逢的喜悅。梁家玉的丈夫雷頌德也留言大讚：「Looking great both of you!!（你們看起來都很棒！）」

梁家玉近年已隨丈夫雷頌德移居英國。她的人生經歷豐富，曾勇敢面對癌症並成功戰勝病魔，也曾經歷離婚。如今在英國展開新生活，與好友李嘉欣在他鄉聚首，實屬難得。這次聚會不僅是兩位凍齡美女的合體，更是好友間溫馨情誼的見證。

相關閱讀：李嘉欣日本銀座被偷拍毫不知情 下意識做「不雅」動作呈真實狀態 網民：咁樣仲係咁靚

李嘉欣家姐榮升奶奶豪車列陣娶新抱？