55歲李嘉欣豪門闊太生活寫意 為頂級名媛閨密慶生個個家世顯赫 低調裝扮艷壓全場

影視圈
更新時間：10:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-18 HKT

「大美人」李嘉欣（Michele）在2008年與富商許晉亨結婚並育有一子許建彤（Jayden），婚後一直養尊處優，一家三口幸福美滿，前年兒子許建彤被送往貴族寄宿學校威靈頓公學讀書後，李嘉欣的生活更寫意，專注與老公許晉亨過二人世界。

李嘉欣為周啟邦新抱周黃泳霖慶生

升格為豪門闊太的李嘉欣經常出席上流貴婦圈的活動，日前李嘉欣為已故四大家族後人周啟邦的新抱周黃泳霖（Jenny）慶祝生日，同場皆為身價顯赫的豪門貴婦，堪稱頂級名媛飯敍。

位位豪門貴婦家世猛料

李嘉欣當日為周黃泳霖（Jenny）慶祝生日，同場還有李國寶新抱、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（Bonnie）與及永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡都有出席，位位豪門貴婦個個身價都十分猛料，雖然大家裝扮低調但不失品味，舉手投足之間散發著金錢的味道。周黃泳霖與丈夫周國豐（Brandon）曾活躍於社交界，繼承了父母的社交情誼，兩人在一個朋友的派對上認識，其後兩人各自回到英國讀書，不過周國豐展開整整一年的追求攻勢，接着二人回港經過相處和了解後，終於正式拍拖。黃泳霖從劍橋大學畢業回港後加入投資銀行工作，2009年與周國豐結婚後誕下三個兒子，由投行精英轉做全職媽媽，但她未有後悔放棄事業，反而因得到與孩子相處的寶貴時間而感到幸福美滿！

李嘉欣為兒子淡出娛樂圈

李嘉欣同樣為兒子淡出娛樂圈，多年來專注家庭生活，前年許建彤被送往貴族寄宿學校威靈頓公學讀書後，李嘉欣與老公許晉亨的生活更寫意，經常周圍旅行過二人世界，早前兒子放假返港，陪媽媽在名店shopping，有人拍下相片並留言：「李嘉欣兒子越長越帥氣了，又高又壯的，髮型弄一下就好了」，相中所見，許建彤長得相當高大，比媽咪李嘉欣高出一個頭，目測超過1米8，加上遺傳了媽媽的高顏值，五官深邃，顏值極高，瞬間蛻變成美少年，難怪曾有人留言：「兒子成年肯定帥的。」李嘉欣流露一幅有仔萬事足的樣子。相關閱讀：李嘉欣聖誕性感讀經驚艷全場  低胸喱士貼身上衣成焦點  支援患癌人士人美心善

